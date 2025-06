Chiara Ferragni scatenata in verde alle nozze. E su Fedez è glaciale

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta tenendo banco sui social per il suo soggiorno a Napoli. L’influencer si trova nella città partenopea per partecipare al matrimonio di alcuni amici, e, come suo solito, ha documentato il tutto anche sui social: per l’occasione, l’imprenditrice ha scelto un bellissimo abito verde, che ha conquistato i follower. Alcuni, però, continuano a chiederle del suo ex Fedez: cosa avrà risposto Chiara?

Chiara Ferragni, l’abito verde per il matrimonio a Napoli

Con il verde non si sbaglia mai. Lo sa bene anche Chiara Ferragni, che per il matrimonio di alcuni amici a Napoli ha scelto uno splendido green dress. L’abito, da lei mostrato sui social, è una creazione di Des Phemmes caratterizzata da silhouette a sirena e dettagli gioiello. Un abito sofisticato ma non eccessivo, che Chiara ha abbinato ad un paio di infradito bassi e scintillanti, perfetti per la bella stagione.

Scorrendo il carousel pubblicato dalla Ferragni, si scorgono anche alcuni dettagli della cerimonia nuziale a cui ha preso parte: in alcune foto si può ammirare la location del ricevimento, immersa nel verde e resa ancor più suggestiva da una cascata di piccole luci, oltre che gli interni della Chiesa dell’Ascensione a Chiaia. In altre, invece, l’imprenditrice digitale si mostra accanto all’amico Angelo Tropea, che negli scorsi giorni le ha fatto da Cicerone per le vie di Napoli.

Insomma, archiviata la relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità, anche grazie alle bellezze (e alle bontà gastronomiche) della città partenopea: approdata alle pendici del Vesuvio, infatti, l’imprenditrice si è concessa una pausa da Concettina ai Tre Santi, dove ha assaggiato un piatto a lei dedicato dallo chef Ciro Oliva: il raviolo di pizza caprese. A bordo di uno scooter, ha poi visitato i celebri murales dei quartieri spagnoli e si è fermata dall’acquafrescaio Popo in Piazza Trieste e Trento, per assaggiare la famosa limonata a cosce aperte. Una parentesi leggera e spensierata, che ha tutto il sapore di un primo assaggio d’estate.

“Tornerai con Fedez?”: la risposta di Chiara Ferragni

Mentre Chiara Ferragni pare essersi definitivamente lasciata il passato alle spalle, alcuni follower non sembrano dello stesso avviso. In particolare, gli inossidabili fan dei Ferragnez, che continuano a sognare un ritorno di fiamma tra i loro idoli: nonostante l’imprenditrice digitale e il rapper si siano separati da più di un anno e abbiano voltato pagina, qualcuno continua a fare il tifo per loro.

In particolare, Chiara ha pubblicato un video su Tik Tok in cui canta alcuni versi di Manchild, il nuovo singolo di Sabrina Carpenter dedicato agli uomini adulti che si comportano come bambini. “È un concetto generale, non dedicato a nessuno in particolare nella mia vita” ha scritto l’influencer sul filmato. Nonostante ciò, tra i commenti, qualcuno ha ben pensato di chiederle: “Ma tu e Fedez quando tornate insieme?“. Una domanda alla quale la Ferragni ha risposto senza troppi giri di parole: “Never ever”, ovvero “mai e poi mai”. Insomma, a quanto pare, non ci sono ritorni di fiamma all’orizzonte.