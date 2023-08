Tomaso Trussardi omaggia il fratello scomparso: “Voglio solo ricordarti”

Fonte: IPA Tomaso Trussardi

Una perdita difficile da superare, un dolore con cui Tomaso Trussardi convive tutti i giorni: la scomparsa del fratello Francesco, morto in un incidente stradale nel 2003, è un evento che ha segnato in modo indelebile la vita dell’impreditore. Una figura che non può e non vuole dimenticare, come dimostra il recente omaggio dedicato proprio al fratello maggiore sui social.

Il ricordo di Tomaso per suo fratello

“Voglio solo ricordati fratellone”: una frase breve, accompagnata da alcuni scatti che ritraggono due biondissimi fratellini. Sono scatti d’infanzia di Tomaso Trussardi in compagnia del fratello maggiore Francesco, prematuramente scomparso in un incidente stradale nel 2003. Immagini di una quotidianità felice, tra la California e le strade di una città italiana che testimoniano il solido legale tra i due. Un affetto che l’ex marito di Michelle Hunziker non potrà mai dimenticare.

In molti, scorrendo il carousel, hanno voluto far sentire la propria vicinanza all’uomo: “I ricordi custoditi nel cuore sono quelli che fanno andare avanti, perché nessuno mai te li porterà via” scrive un follower. “E’ un dolore grande perdere un fratello, ti sono vicina” commenta un’altra utente. E Tomaso apprezza il cordoglio, mettendo like ad ogni singola parola rivolta alla memoria del fratello scomparso.

Una perdita impossibile da dimenticare

Francesco Trussardi, fratello maggiore di Tomaso, aveva solo 29 anni quando il 26 gennaio 2003 la sua Ferrari sbandò sulle strade di Telegate, in provincia di Bergamo. Non ci furono testimoni oculari dell’incidente, e i soccorsi, allertati tempestivamente da alcuni passanti, non riuscirono a salvarlo. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori non poterono fare altro che estrarre il corpo dalle lamiere e constatarne il decesso. Figlio maggiore di Nicola e Maria Luisa Trussardi, Francesco si era laureato in Economia alla Bocconi, ed aveva assunto il ruolo di amministratore delegato dell’azienda di famiglia dopo la scomparsa di suo padre, avvenuta nel 2000.

Una tragedia che l’ex marito di Michelle Hunziker ha in più occasioni raccontato, anche negli studi di Verissimo. “Ci ha lasciato dopo solo tre anni dalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono” ha spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Nel 2000 anche Nicola Trussardi, padre di Tomaso, era morto in un incidente stradale. E anche in merito a quell’episodio il businessman si è sbottonato in più di un’occasione:”Mi manca non aver conosciuto la persona perché quando se ne è andato avevo solo 15 anni” ha spiegato in un’intervista Tomaso.”L’ho vissuto più come figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare. Non ci sono più imprenditori come lui: era un instancabile lavoratore. Mi ha insegnato la totale adesione al lavoro, a porsi degli obiettivi e a portarli avanti”. Valori di cui l’imprenditore bergamasco ha fatto tesoro per gestire la maison di moda della famiglia, e che continuano in parte a rendere ancora più vivo il ricordo dei suoi cari prematuramente scomparsi.