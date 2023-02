Michelle Hunziker a “Verissimo”: “La separazione con Trussardi è stata un lutto”

Biondissima e sorridente Michelle Hunziker è stata una dei protagonisti del pomeriggio della domenica di Canale 5.

La sua amica Silvia Toffanin l’ha infatti invitata a Verissimo per promuovere il one woman show Michelle Impossible & Friends, la cui seconda stagione andrà in onda a partire dal prossimo 22 febbraio in prima serata sempre su Canale 5.

Michelle Hunzinker a Verissimo: “La separazione con Trussardi è stata un lutto”

Essere ospiti del salotto di Silvia Toffanin vuol dire anche spogliarsi di tutte le sovrastrutture e parlare a cuore aperto di sé stessi, cosa che ha fatto anche nella sua ultima partecipazione a Verissimo Michelle Hunziker che dal prossimo 22 febbraio torna come conduttrice e protagonista assoluta della seconda stagione del varietà Michelle Impossible & Friends.

Michelle ha parlato con l’amica Silvia, tra le tante cose, anche di ciò che ha significato per lei la separazione, ufficializzata circa un anno fa, da Tomaso Trussardi da cui ha avuto due bambine, Celeste (7 anni) e Sole (9 anni).

“Separarmi da lui è stato per me un grande dolore, paragonabile a un lutto. Credo che questo valga un po’ per tutte le coppie” ha sottolineato la Hunziker “quando si crede tantissimo in una storia vederla finire è un fallimento”.

“Oggi con Tomaso” ha continuato la showgirl che più volte pare abbia riprovato a recuperare la storia con l’ex “c’è un rapporto di grande equilibrio: l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto con Eros”.

Michelle, nella lunga chiacchierata con la Toffanin, ha difatti anche parlato del rapporto che è riuscita a costruire nel tempo con Eros Ramazzotti e che spera potrà esserci, un giorno, anche con Tomaso Trussardi: “Con Eros abbiamo un rapporto basato su un grande equilibrio e guai a chi me lo tocca! Negli anni siamo maturati ed è sopraggiunta la volontà di viversi come famiglia. La nostra amicizia va al di là dell’amore. Da figlia di separati, sono convinta che la coppia genitoriale debba rimanere sempre intatta per evitare che i figli subiscano un trauma”.

Michelle Hunzinker: “Non vedo l’ora di diventare nonna”

Tra pochi mesi la vita di Michelle Hunziker cambierà completamente in quanto la showgirl (che ha compiuto 46 anni lo scorso 24 gennaio scorso) diventerà nonna.

“Non vedo l’ora di diventare nonna, di sentirmi chiamare ‘nonna Mich’” ha ammesso lei stessa sempre a Verissimo “È da quando Aurora ha diciannove anni che le rompo le scatole perché abbia un figlio: aspettavo con ansia questo momento, perché è come se mi rendesse un’altra volta mamma. A casa mia è già pronta la cameretta del bambino: ho desiderato tanto un maschietto e alla fine è arrivato”.

Apparentemente molto serena e innamoratissima della sua grande famiglia allargata – o “famiglia patchwork” come lei stessa l’ha definita – Michelle ha sottolineato che, ora come ora, trovare un compagno non è tra le sue priorità.

“L’uomo della mia vita sta per nascere, lui mi farà innamorare di nuovo” ha dichiarato riferendosi al nipotino in arrivo “In questo momento della mia vita ho tanto da fare: devo pensare alle mie figlie più piccole (Celeste e Azzurra, ndr), al mio lavoro, ad Aurora che avrà tanto bisogno di me”.

E, a proposito di Aurora, Michelle è davvero molto fiera di come la primogenita sta affrontando la maternità: “Questo bambino, lei e Goffredo lo hanno cercato, all’inizio aveva paura di tante cose e anche di prendere peso ma alla fine è stata bravissima: non come me che ho preso 25 chili quando ero incinta di Celeste. Mi intenerisce molto vederla così simile a me ora che sta diventando mamma: pure lei ha già iniziato a fare gli album delle foto, proprio come li facevo io”.