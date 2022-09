“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci riprovano”: cosa c’è di vero

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

La separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non è stata “movimentata” come tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia ha ufficializzato l’addio con una nota Ansa, ed entrambi sono stati spesso visti insieme, soprattutto in occasione di momenti importanti, come il compleanno della figlia Celeste. Da qualche tempo si è diffusa la voce che ci starebbero riprovando, ma cosa c’è di vero?

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ci riprovano?

A parlare è stata una delle persone più vicine all’ex coppia, e in particolar modo a Tomaso Trussardi. Il giornalista e l’imprenditore bergamasco, infatti, hanno un legame molto stretto. In un editoriale su Novella 2000, Vittorio Feltri ha commentato le voci su un possibile ritorno di fiamma. E lo ha fatto con parole inaspettate, ma soprattutto ponendo Trussardi in buona luce.

“Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”.

Michelle Hunziker, la fede al dito su Instagram

Tomaso Trussardi è stato sorpreso da Diva e Donna in compagnia di una bellissima donna – Ruzwana Bashir – ma le voci di un possibile ritorno, come ha sottolineato anche Fanpage, stanno continuando ad aumentare. E probabilmente lo faranno fino a che non ci sarà una smentita o una conferma. Intanto, però, non è sfuggita ai più la storia su Instagram in cui Michelle aveva la fede nuziale al dito: un chiaro segno di riavvicinamento.

“Michelle, un altro Tomaso non lo trovi”, ha scritto Feltri su Novella 2000. “Sono testimone di questa unione pure davanti a Dio. Dovrei incoraggiare i due a correre l’uno tra le braccia dell’altro, forse. Sarei contento se lo facessero, ovvio, ma prima di farlo è necessario che si assicurino che non finisca dopodomani“. Per Feltri, c’è dunque la speranza di rivedere l’ex coppia insieme, soprattutto per la felicità e la serenità delle figlie, Sole e Celeste.

Perché è finita tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Un vero e proprio appello, una dichiarazione che ha aggiunto un fondamento alla notizia. Del resto, la fine della storia d’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è stata confermata dopo qualche indiscrezione su una crisi che “durava da tempo”, ma che era impossibile da quantificare. E i motivi della rottura erano principalmente legati alle differenze caratteriali. Nulla che con un po’ di impegno e pazienza non si possa superare. A patto che ci sia l’amore a tirare le redini, come del resto ha ammesso Feltri stesso.

Dopo la sua storia con Giovanni Angiolini, che non è proprio stata “digerita” da Tomaso Trussardi, la Hunziker si sta dedicando ai suoi progetti e, ovviamente, è felicissima di stare per diventare nonna, dal momento in cui la figlia Aurora è incinta. L’incognita è Trussardi: riuscirà a superare gli ultimi mesi e “perdonare” Michelle? Solo il tempo potrà fare la sua parte.