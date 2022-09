Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il gesto inequivocabile dopo la rottura con Angiolini

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Si sono amati per oltre 10 anni e hanno due bambine meravigliose, Sole e Celeste. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno formato una delle coppie più belle degli anni recenti ma, quando l’amore è finito, hanno deciso di dividere le loro strade. Lo hanno fatto con un comunicato congiunto all’Ansa, a gennaio 2022, nel quale hanno richiesto la giusta privacy per tutelare la loro famiglia. Eppure, a distanza di mesi dal divorzio, la splendida conduttrice svizzera ha compiuto un gesto che è sembrato non lasciare dubbi sulle sue intenzioni future.

Michelle Hunziker ha rimesso la fede nuziale

Tornata definitivamente single dopo la breve relazione con il medico sardo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker si è concessa qualche giorno di relax insieme alle sue figlie per ricaricare le energie e tornare a lavorare più forte di prima. A sorprendere, però, non sono state le sue vacanze infinite ma la fede nuziale che ha fatto capolino sulla sua mano sinistra.

Un segno, questo, che potrebbe indicare la volontà di ricucire i rapporti con il suo ex marito, che sembra però essere corteggiatissimo e certamente non destinato a rimanere single per molto tempo. Era stata la stessa conduttrice ad aver definito la sua separazione come un fallimento, senza mai specificare i motivi che li hanno condotti a prendere una decisione così definitiva. Persino la madre di Trussardi, Maria Luisa Gavazzeni, si era detta sorpresa per questa scelta.

Ora che l’estate volge al termine, per Michelle Hunziker è tempo di iniziare una nuova vita. Con il trasferimento a Milano, però, sembrava aver messo un punto definitivo al suo matrimonio, sebbene i rapporti con Trussardi siano rimasti ottimi per il bene delle bambine. A pochi mesi dalla separazione, infatti, i due si sono ritrovati a un raduno automobilistico e hanno scherzato come due amici. Un equilibrio non facile da raggiungere, ma che hanno ricercato per la serenità di Sole e Celeste. Le bambine hanno un rapporto bellissimo con la loro sorella maggiore, Aurora, che è rimasta figlia unica per molti anni.

Michelle Hunziker, il rapporto ritrovato con Eros Ramazzotti

E a proposito di ex mariti, sono ormai mesi che Eros Ramazzotti ha ritrovato un posto al suo fianco. I due, che sono rimasti lontani per anni, hanno raggiunto una sintonia perfetta. Per il bene di Aurora, la loro primogenita, ma anche per il piacere di stare insieme. I due non mancano di condividere video e foto che li ritraggono insieme, in palestra dove si allenano praticando il loro sport preferito, e in Franciacorta, terra che lui ha scelto per allontanarsi dalla caotica frenesia cittadina.

Stando alle indiscrezioni di Chi, poi, la Hunziker potrebbe diventare presto nonna. Aurora sarebbe infatti in attesa del suo primo bambino da Goffredo Cerza, suo fidanzato storico, ma nessuna conferma è ancora arrivata dai diretti interessati. La voce si lega al presunto test di gravidanza che madre e figlia avrebbero acquistato in Sardegna e che non poteva essere attribuito a nessuna delle due. La notizia è ribalzata però velocemente, nonostante i diretti interessati abbiano smesso di pubblicare qualsiasi cosa con il chiaro intento di proteggersi.