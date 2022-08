Michelle Hunziker e Ramazzotti, uniti dalla stessa passione. E di nuovo complici

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono sempre più uniti, e lo dimostrano le loro storie Instagram. L’ex coppia, che si è avvicinata molto dopo la separazione della conduttrice da Tomaso Trussardi, pratica insieme una disciplina d’arti marziali, ed è tornata a farlo al termine delle vacanze estive. Affiatati anche nello sport, potrebbero anche tornare a lavorare presto insieme.

Michelle e Eros: lo sport che li ha riavvicinati

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono uniti da una grande passione, quella per il kyokushinkai, una disciplina sportiva simile al karate, che praticano insieme nella stessa palestra. A raccontare di questo legame rinsaldato con lo sport era stato qualche mese fa il loro maestro, Luigi Passamonte. L’uomo, sulle pagine del Corriere della Sera, aveva spiegato che i due ex coniugi si erano avvicinati al kyokushinkai in due momenti diversi.

“È iniziato tutto con Eros, non mi era capitato di trovare una persona così disponibile” ha spiegato il maestro. “Eros ha apprezzato la spiritualità del kyokushinkai, ed è stato lui a portare Michelle da noi“. La Hunziker veniva da un periodo difficile, durante il quale aveva subito dei problemi di stalking, e grazie a questo sport ha ritrovato quel senso di sicurezza che aveva perso.

“La sua applicazione è stata eccezionale, se non avesse lavorato in tv, avrebbe potuto fare l’atleta senza problemi” ha spiegato Passamonte. Ora Eros e Michelle sono tornati ad allenarsi, rigorosamente insieme, come dimostrano le stories pubblicate dal cantante e dalla presentatrice.

“Finalmente! Oggi ripasso di kyokushinkai con Senpai Simona” ha scritto lei, accompagnando un video nel quale, indossando la casacca da karate, si allena con la sua maestra. Invece Eros ha pubblicato un dietro le quinte della lezione con Michelle e i loro insegnanti.

Insomma, la coppia più amata degli anni ’90 è più unita che mai, ha ritrovato la serenità, ma non tornerà insieme. Michelle sembra innamoratissima del suo nuovo compagno, Giovanni Angiolini.

Certi amori si trasformano

Quello tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sembrava essere un amore da favola, che faceva sognare tutti nel Bel Paese. Poi qualcosa si è spezzato, e quell’amore è diventato un incubo, fatto di liti, battaglie legali e dichiarazioni al vetriolo.

Nel corso degli anni però, i due si sono pian piano riavvicinati, anche per amore della figlia Aurora Ramazzotti, e hanno scoperto il piacere di essere amici e di diventare adulti che lasciano alle spalle il male e i conflitti.

E così, dopo il duetto a Michelle Impossible sulle note della loro canzone, Più bella cosa, i due non si nascondono più, commentando a vicenda i loro post social, facendo foto e video insieme, con e senza Aurora.

Madre e figlia sono anche comparse nell’ultimo video musicale del cantautore romano, Ama. Certi amori, insomma, si trasformano, e loro ne sono la dimostrazione. Nel mondo dello spettacolo, dove un divorzio spesso coincide con una vera e propria guerra, loro hanno deposto le armi, e trovato nuovi modi per essere una famiglia, perché l’amore si è evoluto in altro, ma non è mai andato via.