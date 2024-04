Fedez e Chiara Ferragni, “tra un mese il divorzio”: l’indiscrezione di Corona

Fonte: Getty Images Fedez e Chiara Ferragni verso il divorzio

Fedez e Chiara Ferragni sempre più lontani. Dopo che il rapper è andato via di casa la coppia non si rivolge più la parola e starebbe preparando le carte del divorzio. Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati continuano a non proferire parola sulla vicenda – eccezion fatta per l’intervista a Belve dove il cantante continuava a chiamare l’influencer “mia moglie” – ma gli ultimi gesti sono piuttosto eloquenti. I Ferragnez ormai non esistono più e a dimostrarlo anche le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona, da sempre molto informato sulle vite dei Vip.

Le ultime notizie su Fedez e Chiara Ferragni: parla Fabrizio Corona

Ospite del podcast Gurulandia Fabrizio Corona ha confessato di aver sentito Fedez dopo la chiacchierata intervista a Belve, quella dove ha parlato apertamente della sua crisi coniugale e dello scandalo pandoro che ha travolto la vita di Chiara Ferragni. “Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro da Fabio Fazio. Però ha fatto un grosso errore e gliel’ho detto. Lui doveva dire tutto sull’argomento dei figli”, ha spiegato Corona.

“Secondo me avrebbe dovuto dire ‘abbiamo sbagliato a mostrare comunque i figli di spalle, è una presa in giro, ho capito di aver sbagliato’. Tanto cosa cambia pubblicarli con il volto o di spalle? Ci hanno fatto vedere il primo pianto, la nanna, la pappa e adesso li vediamo di spalle? O non li mostri, o li mostri”. Il riferimento è alla decisione di Fedez di non mostrare più i volti di Leone e Vittoria sui social network dopo la rottura con Chiara: un modo, a detta dell’artista, per proteggere i bambini in un momento tutt’altro che semplice.

Fabrizio Corona ha poi fatto notare l’altro errore di Fedez durante il faccia a faccia con Francesca Fagnani: “Quando sei in video devi stare attento agli atteggiamenti e alle parole. La Fagnani gli ha fatto la domanda sul pandoro, lui ha detto una cosa e ha sbagliato il verbo. Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui non dice ‘io sono sicuro, certo, mia moglie ha fatto tutto inconsapevolmente, la colpa è di un altro’”.

E poi, facendo riferimento a Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni: “Se io vivo con mia moglie non posso dire ‘io credo, io penso‘, ma ‘io so‘. Lui invece ha detto ‘io penso che l’abbia fatto in buonafede e la colpa è di un altro‘. Lui doveva dire ‘io do per certo che mia moglie non sapeva nulla, punto, la colpa è di quello‘. Non ‘credo, penso, che la colpa sia di un altro'”.

A detta dell’ex re dei paparazzi, “Chiara poteva salvarsi subito e ripulirsi l’immagine. Doveva dire che la colpa non era sua ma di un altro, che lei non aveva mai visto nel dettaglio i contratti della società. Vuoi uno dei motivi per cui Federico ha litigato con Chiara? Eccolo. Nel momento del caos lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci e diciamolo’. Lei non l’ha voluto ascoltare, della serie ‘stai buono con i bambini e Paloma, che qui ci penso io a tutto’”.

L’ex marito di Nina Moric ha pertanto spifferato: “Cosa è successo ora tra Chiara e Fedez? Lui ora si diverte fa il belloccio sui social, esce tutte le sere e lei era sotto botta per ciò che le è successo. Nel momento in cui lui va a Miami lei dice ‘bene, tu fai così? Io sparisco e non ti do più notizie di me e non mi mostro nemmeno sui social, così capisco se torni, mi cerchi e ti manco’. Federico le sue domande se le è fatte, è andato a cercare i tag, i like che metteva ai personaggi e lei l’ha fatto andare un pochettino sotto”.

“Quindi ha fatto il ghosting totale, poi è tornata con un abito sensuale, la coscia fuori, tutta truccata, bella e aggressiva a Venezia, ha fatto bingo. Poi vi do una notizia. La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio”, ha sentenziato Fabrizio Corona. Un divorzio tra l’altro già arrivato su Instagram dove Fedez e Chiara non si seguono più e dove addirittura si sono bloccati a vicenda. La coppia più social d’Italia di fatto non esiste più.