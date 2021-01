Solange, le prime nozze con Veronica e il suo grande amore segreto

editato in: da

Giovedì 7 gennaio 2020 si è appresa la notizia della scomparsa di Solange, il noto opinionista e sensitivo che nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi programmi televisivi, godendo sempre dell’affetto del pubblico.

Solange è stato da sempre il nome d’arte di Paolo Bucinelli, che si è spento improvvisamente a 68 anni nella sua casa in provincia di Livorno, ne avrebbe compiuti 69 ad aprile 2021, in primavera. La causa della morte sarebbe da imputare a un malore improvviso.

La sua carriera di sensitivo è iniziata negli anni ‘80, ma Solange è stato anche uno scrittore. È infatti autore di ben 6 libri pubblicati tra il 1996 e il 2013, per citarne uno in tema con le abilità che lo hanno reso un volto celebre sul piccolo schermo: “Io, Solange, vi insegno a leggere la mano e…”. Ha persino inciso un paio di 45 giri come cantante.

Nel 2004, sull’onda della popolarità guadagnata negli anni ‘90 attraverso la partecipazione a programmi come Buona Domenica e La Sai l’Ultima (dove leggeva il futuro ai personaggi noti della tv), Solange ha partecipato anche al reality show La Fattoria, condotto all’epoca da Daria Bignardi. Il suo look singolare e riconoscibile è sempre stato contraddistinto da capelli colorati, giubbini di pelle e accessori dai toni vivaci.

Molti spettatori ricordano bene una lite molto accesa avvenuta durante una puntata di Domenica In nel 2018 tra lui e il Mago Otelma, ma negli ultimi anni le sue apparizioni televisive erano sempre più rare.

In pochi conoscono dettagli relativi alla sua vita privata, su cui però spesso si sono rincorse voci di tutti i tipi: quello che è certo è che Solange si è sposato a sorpresa nel 2001 con Veronica, una ragazza di origini siciliane, per la quale aveva rivelato in esclusiva al settimanale Novella 2000 di aver disegnato personalmente il vestito della sposa. Successivamente, una volta finito l’amore con la donna, è stato lui stesso ad affermare di avere avuto una storia con un architetto romano, di cui non si sa molto di più e cui identità è rimasta segreta.

Nel corso della sua carriera, Solange ha partecipato anche come attore ad alcuni film tra cui Solo un’ora d’amore nel 2006 e Matrimonio alle Bahamas nel 2007.