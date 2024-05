Vladimir Luxuria, insulti inaccettabili da Benigno: “Non me ne starò zitta”

Da quando è scoppiato il caso-Benigno all’Isola dei Famosi, l’attore palermitano è un fiume in piena sui social. In diversi video – persino una lunga diretta su Facebook – ha raccontato per filo e per segno la sua verità, puntando il dito contro il reality condotto da Vladimir Luxuria, gli autori e una “macchina” che a suo dire lo avrebbe attratto per poi trattarlo ingiustamente. A passare dalla parte del torto, però, ci vuole un attimo. Benigno per giorni ha scritto insulti alla volta di Luxuria, che adesso non ha intenzione di restare in silenzio.

Perché Francesco Benigno è stato squalificato dall’Isola dei Famosi

Per chi non avesse seguito la vicenda, anche se ormai ne parlano anche i muri, Francesco Benigno è finito al centro di un vero e proprio caso all’Isola dei Famosi. La produzione del reality show ha comunicato la sua squalifica (sebbene inizialmente avesse parlato di “ritiro”) con un post sui social, a cui ha fatto seguito la reazione al vetriolo dell’attore palermitano.

I motivi? L’Isola ha accusato Benigno di comportamenti violenti ai danni di Artur Dainese, modello e naufrago di questa edizione, salvo poi rifiutarsi di mandare in onda il filmato incriminato, errore recuperato dopo le numerose critiche da parte del pubblico che, giustamente, voleva essere informato. Lo stesso pubblico che aveva potuto assistere alla diretta Facebook di Benigno che, lo scorso 25 aprile 2024, in un’ora e più aveva raccontato la sua verità con gravi accuse alla produzione e alla intera “macchina” del reality, inclusa la conduttrice Vladimir Luxuria.

Francesco Benigno contro Vladimir Luxuria

La questione sembrava risolta, almeno per il reality. Vladimir Luxuria aveva letto dei comunicati in diretta dando anche la propria personale opinione e auspicando che la questione fosse chiusa, ma così non è stato. Benigno aveva già minacciato di proseguire per vie legali contro quello che a tutti gli effetti ha descritto come una sorta di “complotto” ai suoi danni. Come se le stesse persone che lo avevano invitato come naufrago volessero sfruttare la sua immagine di “duro” per alzare gli ascolti, salvo poi tornare sui propri passi.

Qualunque sia la verità (che sta sempre nel mezzo), i commenti e le dichiarazioni dell’attore a mezzo social sono la dimostrazione di quanto sia semplice passare dalla parte del torto, perdendo ogni ragione. Negli ultimi giorni sono fioccati insulti inaccettabili contro la conduttrice dell’Isola dei Famosi, insulti che si possono definire senza problemi per quel che sono: transfobici. La stessa Vladimir Luxuria ne ha condiviso uno dei tanti che ben riassume la caratura dei precedenti.

Al commento “Hanno fatto male a riesumarti” l’attore ha risposto: “Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire che Vladimiro è un maschio e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altre 35 sempre e comunque senza piegarmi a 90 ma con le mie forze e abilità senza genitori né fratelli e sai perché? Perché ho anch’io i cog***ni come Vladimiro ma li uso per raggiungere i risultati non uso il c*lo io”. “Non me ne starò zitta”, ha scritto la conduttrice dell’Isola.