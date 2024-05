Emma Stone, il total white super chic

Seducente e sofisticata di sera, chic e bon ton per il giorno: dopo aver illuminato il red carpet del Festival di Cannes con un lungo abito di paillettes, Emma Stone cambia pelle per il photocall del suo ultimo film sulla Croisette. Nel tradizionale appuntamento diurno con la stampa, l'attrice ha stupito tutti con un look total white all'insegna della sobrietà e dell'eleganza.