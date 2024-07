Sharon Stone chiude il Taormina Film Festival con l’abito a rete semi-nude

Il look spaziale di Sharon Stone per la serata di chiusura del Taormina Film Festival: l'abito a rete. Tutti i dettagli

Fonte: Getty Images Sharon Stone

È Sharon Stone a chiudere il Taormina Film Festival, giunto alla 70esima edizione, e lo fa con un look spaziale sul red carpet. Qui riceve il Premio alla Carriera, e ammette di non aspettare altro di trasferirsi a vivere in Europa. Dopo l’ictus che l’ha colpita nel 2001, la perdita di 18 milioni di dollari, assistiamo alla rinascita della diva senza tempo di Basic Instinct. Che porta una lezione di seduzione sul red carpet dell’ultima serata del Taormina Film Festival: l’abito a rete, con body nero e gambe in vista. Magnifica.

Sharon Stone chiude il Taormina Film Festival: il look nel dettaglio

Un look spaziale a 66 anni sul tappeto rosso della serata di chiusura del Taormina Film Festival: un abito a rete, con body nero e sandali altissimi. Acconciatura wet, molto trendy negli ultimi anni e amatissima dall’attrice. Sharon Stone è una dea di bellezza che non conosce età. Luccicante sul red carpet, dopo aver indossato un outfit in “pigiama con turbante” per il suo arrivo in Italia e, in seguito, l’abito che ha omaggiato la Sicilia.

Fonte: Getty Images

Il look a rete è uno dei più scelti per le grandi occasioni e gli eventi dalle star e dai vip, e l’effetto semi-nude strategico è assicurato. Ma con grazia ed eleganza: il body nero, a pantaloncino, non è sgambato, e assicura la massima comodità, oltre a dare un tocco di raffinatezza. Fa anche da contraltare ai dettagli dorati in rete del long dress, firmato Dolce & Gabbana, senza risultare in alcun modo eccessivo. Look “wow” in piena regola, con accessori… più strong, come gli orecchini maxi piumati. Anche questi riprendono le tonalità della rete, quindi dorati.

Il Premio alla Carriera al Taormina Film Festival

Fonte: Getty Images

Un’attrice, una diva, ma ancor prima una donna che ha vissuto cento vite. Per la Stone, c’è un “prima” e un “dopo”, ovvero quando nel 2001 è stata colpita da un ictus. Al Corriere della Sera, in un’intervista concessa in occasione del Taormina Film Festival, ha detto di essere grata di essere sopravvissuta. “L’ictus dipende dalla mancanza di confort. Per poter stare bene bisogna avere il coraggio di cambiare e uscire da certe situazioni. Sono orgogliosa di essere americana, ma vorrei trasferirmi in Europa, è arrivato il momento”. Sempre all’evento, ha ricordato la memorabile scena in Basic Instinct, ammettendo che oggi, confrontando con il cinema attuale, risulterebbe “molto ordinaria”, e perderebbe quel “fattore shock” che, invece, all’epoca l’ha resa famosissima.

Ed è lei l’ospite speciale della serata di chiusura del Taormina Film Festival: a lei va il Cariddi d’Oro da Elvira Amata, assessora al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, proprio sul palco del Teatro Antico, in una cornice d’eccezione. Sono tanti tanti gli attori celebri che hanno ricevuto il Cariddi d’Oro nel corso della sua carriera, come Jessica Lange, Nicole Kidman, Isabelle Huppert o ancora Sophia Loren. In questa edizione, era atteso anche Nicolas Cage, ma ha dovuto rinunciare a causa di alcuni problemi familiari (il figlio Weston Coppola Cage è stato arrestato).