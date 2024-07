Sharon Stone tra successi e fallimenti: “Grata di essere sopravvissuta”

Fonte: IPA Da Kate Blanchett a Sharon Stone: i cambi di tagli di capelli dell’estate 2024

Sharon Stone è una forza della natura: ha vissuto la povertà, ha avuto un tumore, è stata colpita da un ictus, eppure non si è mai arresa. La vita non è stata sempre generosa con lei, e nonostante i grandi successi nella carriera non l’ha certo risparmiata: ne ha parlato al Corriere della Sera, raccontando alcuni episodi della sua vita che l’hanno segnata profondamente.

Sharon Stone, fallimenti e successi di una diva

Ha vissuto tante vite Sharon Stone: la diva di Hollywood non si è mai nascosta dietro al suo successo, anzi: si è messa a nudo tante volte, raccontando di come il destino sia stato spesso beffardo nei suoi confronti. Ha combattuto contro un tumore, si è ripresa dalle conseguenze devastanti di un ictus, senza dimenticare i lutti che l’hanno colpita negli ultimi anni.

Eppure l’attrice non ha mai smesso di andare avanti, rompendo ogni schema, raccontandosi e infrangendo quella patina dorata che spesso ricopre le celebrità del suo calibro. Ne ha parlato al Corriere della Sera, spiegando quanto quelle tappe salienti della sua vita l’abbiano resa una persona diversa.

Ospite d’onore del Taormina Film Festival – dove ha ricevuto anche il premio alla carriera sfoggiando un look sfavillante – Sharon Stone ha spiegato di essere in una fase particolare della sua esistenza: “Sono grata di essere sopravvissuta. L’ictus dipende dalla mancanza di confort. Per poter stare bene bisogna avere il coraggio di cambiare e uscire da certe situazioni”, ha detto.

Donna consapevole e forte, ha vissuto la povertà, e non dimentica da dove viene e quanto sia stata segnata anche dalla sua infanzia, come dal rapporto con sua madre: “Non mi piaceva e arrivai a odiarla per la sua freddezza. Mi teneva d’occhio di continuo perché facessi tutto perbene, in caso contrario dovevo ricominciare daccapo. Mi insegnò a fare tutto, cucinare, pulire, cucire, rifare i letti e il bucato. Suo padre la picchiava quando aveva solo 5 anni, i servizi sociali la affidarono a un’altra famiglia. La vergogna per la povertà, gli abusi, la mancanza d’amore la fecero sentire indegna. A lungo non mi resi conto di essere stata cattiva con lei, come lei lo era stata con me. Poi cominciò un altro rapporto”.

La confessione sulla scena iconica di Basic Istinct

Impossibile poi non parlare della memorabile scena di Basic Istinct, che ha ricreato proprio di recente, pubblicando uno scatto in lingerie su Instagram nella stessa posa che l’ha resa un’icona del cinema.

“Scoprii tutto a fine film. Mi avevano detto di togliere gli slip perché il bianco rifletteva la luce”, ha raccontato ai microfoni del Corriere della Sera. La scena allora fu ritenuta da molti spudorata, quasi indecente, eppure incise sull’immaginario comune in modo inaspettato, anche a distanza di anni.

“Sapevo che genere di film fosse, avevo lottato per avere la parte. Le donne non avevano voce in capitolo, non c’era il Me Too. Alla fine diedi il consenso, quella scena era perfetta per film e personaggio. Avevo 32 anni e venivo da film e serie tv di bassa qualità. Era la mia ultima chance. Quello che all’epoca sembrava scandaloso, oggi è ordinario. Anche grazie allo sguardo di donne registe che fanno apparire naturale il sesso sullo schermo, mentre prima dominavano le fantasie di come una donna dovrebbe essere per l’uomo”.