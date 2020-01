Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno

editato in: da

Enrico Monti è un celebre imprenditore e il marito di Sabrina Salerno, star della musica scelta da Amadeus per salire sul palco di Sanremo 2020. La coppia si è conosciuta nel 1993 e si è sposata nel 2006, dal loro amore nel 2004 è nato Luca Maria. La famiglia vive a Mogliano Vento, nel trevigiano, a poca distanza dalla Tessitura Monti, azienda fondata nel 1911 da Bruno Monti, il nonno di Enrico.

“Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa – aveva svelato in passato la Salerno. – E lì sono rimasta”. Il marito di Sabrina Salerno è estraneo al mondo dello spettacolo e, nonostante la fama della moglie, è sempre rimasto lontano dai riflettori. Gestisce a tempo pieno l’azienda di famiglia che realizza camicie e abiti su misura per gli uomini. Il suo lavoro e l’attenzione alla qualità gli hanno consentito di diventare leader del settore tanto che nel 2014 Enrico è stato premiato e inserito fra i migliori imprenditori di aziende artigiane in Italia.

“Siamo sposati da dieci anni e stiamo insieme da quasi 25 – aveva raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair, Sabrina Salerno parlando del marito -. Potete immaginarvelo, non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”. La Salerno, diventata una stella negli anni Ottanta, non ha mai nascosto le difficoltà incontrate nel vivere la fama e il successo. Ad aiutarla il marito con cui da sempre condivide valori importanti: “L’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità – ha spiegato in un’intervista – e una profondità d’animo superiore alla media”.

A unirli anche il grande amore per il figlio Luca Maria. “La gravidanza più bella della mia vita – aveva confessato la star di Sanremo -, ho mangiato come se non ci fosse un domani. È stato il periodo più sereno della mia vita. Era uno stato di estasi, è stato un figlio molto desiderato. La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e non hai l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”.