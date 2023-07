Sabrina Salerno, Venere tra le acque: col bikini bianco è divina

Fonte: IPA Sabrina Salerno, 10 look che hanno lasciato senza fiato

Splendida come una Venere tra le acque, Sabrina Salerno ha incantato ancora una volta i suoi fan con un bikini da togliere il fiato: in vacanza al mare in Corsica, la showgirl si è lasciata immortalare su Instagram mentre fa un bagno ristoratore. Meravigliosa come sempre, nel suo due pezzi bianco ha incantato proprio tutti, lasciando a bocca aperta i suoi fan.

Sabrina Salerno incanta tutti: una Venere tra le acque

La verità è che nessuna è come lei: Sabrina Salerno è stata baciata da Madre Natura, lo sappiamo bene. A 55 anni anni ha un fisico statuario, che tutte le donne d’Italia le invidiano, e il tempo per lei sembra essersi fermato. In vacanza in Corsica, la showgirl si è mostrata su Instagram con un bikini bianco da togliere il fiato: bella come una Venere tra le acque, Sabrina Salerno si è lasciata immortalare mentre fa un bagno ristoratore.

In quest’estate già bollente, la soubrette non si sta risparmiando, mostrando il suo corpo e mettendo in evidenza la sua naturale sensualità. Che Sabrina ami la sua forma fisica (praticamente perfetta) non è certo un mistero: a 55 anni è sempre più bella e consapevole dei suoi punti di forza, dal seno – naturalissimo, come ha fatto certificare da un chirurgo specializzato – alle sue curve.

“Un po’ è genetica, un po’ sto molto attenta a tutto. Mi alleno, mangio bene, non ho vizi particolari. Sono sempre stata attenta alla salute fisica e mentale”, aveva raccontato qualche tempo fa. Del resto i suoi addominali perfetti sono frutto della sua assiduità e costanza nello sport, come mostra spesso su Instagram: nei suoi video la vediamo spesso allenarsi con gli attrezzi ma anche alle prese con esercizi a corpo libero, che le garantiscono, insieme a un’alimentazione corretta, un corpo da favola.

Sabrina Salerno, le polemiche (sterili) sulla sua sensualità

Icona di bellezza e stile, Sabrina Salerno riesce a mettere tutti d’accordo, tra la sua sensualità prorompente – ma mai ostentata – e un talento innegabile. Ma sappiamo bene che sui social è impossibile non attirare le attenzioni degli hater, sempre pronti a pontificare.

Non a caso uno dei suoi ultimi post ha scatenato gli utenti: stretta in un paio di leggings e in una t- shirt bianca attillata che giocava con le trasparenze, la foto ha suscitato una valanga di commenti, anche negativi, che la criticano per l’ostentazione del suo corpo.

Il risultato? Una polemica sterile e inutile, che Sabrina ha messo a tacere con poche parole: “Chi mi ama e chi mi odia. Chi ignora totalmente ciò che faccio. Mi sono sempre piaciute le critiche costruttive ma non comprendo quelle gratuite, aggrappate a stereotipi che odorano di muffa…”.

E per lei, a cui il ruolo di sex symbol è sempre stato stretto, non è mai importato cosa gli altri pensino, né uomini né donne, godendosi a pieno tutto ciò che la vita ha messo sul suo cammino: “Non ci voglio credere che gli uomini impazziscano per me. È una cosa effimera, di facciata, non ho mai pensato. È una cosa dalla quale prendo un grandissimo distacco”.