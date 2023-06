Sabrina Salerno, su Instagram il segreto dei suoi addominali d’acciaio a 55 anni

Fonte: IPA Sabrina Salerno, 10 look che hanno lasciato senza fiato

55 anni e nessuna intenzione di cedere il passo al tempo: Sabrina Salerno tiene moltissimo alla sua forma fisica e si allena duramente per avere un corpo scolpito e sentirsi bene con se stessa. A dimostrare il duro lavoro compiuto ogni giorno, ci ha pensato un video che ha condiviso su Instagram nel quale ha mostrato il segreto dei suoi addominali perfetti. Eccola, quindi, eseguire una verticale impeccabile, accompagnata da una didascalia che dice tutto: “Sono sempre alla ricerca di mantenere un certo equilibrio…”.

Sabrina Salerno, un corpo perfetto a 55 anni

Bellissima, talentuosa e amante dello sport: Sabrina Salerno non smette di stupire e continua ad allenarsi per mantenersi in forma. Un programma studiato appositamente per il suo corpo e che segue grazie all’aiuto di un personal trainer, al suo fianco ormai da anni. Le sue sessioni sono diversificate, tra pesi e corpo libero, ma non mancano i momenti dedicati al ballo, che pratica per almeno quattro volte alla settimana.

Non è quindi un caso che sia ancora così energica sul palco, che padroneggia perfettamente dopo anni e anni di carriera. L’artista ligure non ha mai abbandonato la sua prima passione, quella per la musica, che l’ha spesso portata in giro per il mondo. Non manca però di tornare a Genova, la sua città, dove si esibisce spesso portando in scena i suoi più grandi successi. Le sue performance on stage hanno bisogno di fiato e molta, moltissima carica: la sua assiduità nello sport dipende anche da questo. Agli sforzi fisici unisce una corretta alimentazione povera di zuccheri e senza sgarri.

Gli addominali sono perfetti, manco a dirlo, e derivano dal suo impegno con gli attrezzi ma anche dagli esercizi a corpo libero. Sabrina Salerno riesce ancora a ergersi in una verticale perfetta, proprio come vediamo nel suo video di Instagram, e – apparentemente – senza nessuna fatica. Vederla è davvero un piacere per gli occhi. Le foto che compaiono sul suo profilo sono spesso opera di suo marito, Enrico Monti, dal quale ha avuto il suo unico figlio Luca Maria. Insieme formano una coppia bellissima e sono marito e moglie dal 2006.

La querelle con Angela Cavagna per i ritocchini al seno

Sono passati 30 anni, eppure, il seno di Sabrina Salerno è tornato a essere un caso. Merito (o colpa) di Angela Cavagna, ex showgirl e “infermiera” di Striscia La Notizia, che è tornata sull’argomento “seno rifatto”. Tanti, e tanti, anni fa, aveva infatti ricevuto una denuncia da parte di Sabrina Salerno, nella quale la citava in giudizio per aver dichiarato che – sì – era ricorsa alla chirurgia per aumentare la sua taglia.

Dichiarazioni che sono state trasformate in illazioni da parte della Salerno, che non solo aveva trascinato la sua ex amica in Tribunale ma ha replicato ancora alle recenti parole di Cavagna, comparse su Corriere della Sera, attraverso un certificato medico che esclude la presenza di protesi mammarie. Si chiude così una diatriba che è durata anni ma che avevamo quasi dimenticato. La stessa Angela Cavagna aveva specificato che tutto si era risolto amichevolmente, perché tornare sulla polemica?