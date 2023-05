Sabrina Salerno, il primo bikini su Instagram ferma il tempo: stupenda a 55 anni

Fonte: IPA Sabrina Salerno, 10 look che hanno lasciato senza fiato

Quando parliamo di Sabrina Salerno, il tempo sembra fermarsi. E sì, perché oltre al suo grande talento artistico, è anche una bellissima donna con un fisico che tiene allenato con dedizione e sacrificio. Immancabile, quindi, è stato il primo bikini della stagione attraverso il quale si mostra in una forma smagliante, con uno scatto in cui dimostra tutta la sua sensualità.

Sabrina Salerno in bikini, i suoi consigli su Instagram

Bella, certo, e amica delle altre donne. Sabrina Salerno non si limita a condividere belle foto in bikini, spesso scattate da suo marito Enrico Monti, ma impiega anche un po’ di tempo per rispondere ai tanti commenti che – ogni volta – invadono i suoi post. A chi sostiene di doversi mettere immediatamente a dieta replica con un “ma anche no”, invitando tutte a concedersi qualche sgarro, mentre ad altre amiche consiglia che pasto consumare per la colazione.

Sabrina Salerno è una donna che ama mostrare il suo corpo ma senza ostentazione. Lo fa perché si piace e perché non c’è niente da vergognarsi, proprio come ci insegna Chiara Ferragni con una delle sue recenti foto su Instagram nella quale appare senza veli e coperta solo da un micro tanga. Dopotutto, l’artista ligure non ha più bisogno di dimostrare le sue potenzialità: la sua lunghissima carriera parla da sola.

Il suo nome, però, è balzato nuovamente agli onori della cronaca per le recenti dichiarazioni di Angela Cavagna a Corriere della Sera, che ha ricordato il periodo in cui l’aveva accusata pubblicamente di essere ricorsa alla chirurgia per rifarsi il seno: “Lei denunciò e finì in tribunale. Ma era la verità, perché mentire? Siamo di Genova, la conosco da quando aveva 16 anni, bellissima ragazza, ma lì davanti non aveva granché”. E sul loro rapporto ha aggiunto: “Amiche… ci si frequentava, mi era simpatica, però non ho mai capito quelle che vanno dal chirurgo – e non c’è niente di male – ma poi dicono che è tutto naturale. O quelle che a 60 anni ne vogliono dimostrare 30. Invecchiare è una bella cosa, io ne vado orgogliosa, ovvio che non sono più quella di prima. Mi tengo i miei difetti, non metto nemmeno la crema sul corpo. Trovo giusto curare il proprio aspetto, ma senza paranoie”.

I look che hanno fatto la storia

La carriera di Sabrina Salerno è fatta di musica, spettacolo ma anche di tanta voglia di sperimentare nuovi lati di sé. Il suo corpo tonico glielo ha sempre permesso. Infatti, fin dai tempi di Siamo donne, in duetto con Jo Squillo, la sua idea è stata quella di lanciare dei messaggi anche attraverso i look che – di volta in volta – ha scelto per salire sul palco. In quell’occasione, non a caso, scelse di portare degli slip e un reggiseno, coprendosi solo con un giacchino di pelle.

Tante sono poi le foto che condivide sul suo Instagram, molte delle quali scattate da suo marito Enrico Monti con il quale ha un rapporto bellissimo. Di lui, a Oggi, ha raccontato: “Sono stata molto gelosa, soprattutto i primi dieci anni. Avevo trovato sul suo cellulare dei messaggi che non avevo gradito e gli ho lanciato qualunque cosa in testa: ho distrutto una camera da letto“. Lui, invece, ha dimostrato di avere le idee molto chiare: “Se dicessi che non lo sono (geloso, ndr) per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti?”. E sulle foto, ha aggiunto: “Ha una grande fisicità, è un dato di fatto: è una delle poche donne della sua età a poterselo permettere”.