Fonte: IPA Sabrina Salerno, 10 look che hanno lasciato senza fiato

Ci sono dive del mondo dello spettacolo che sembrano non dover fare i conti con il tempo che passa. Anzi, la sensazione è quella che gli anni riescano ad accrescere e a contribuire al loro fascino.

Sabrina Salerno è una di quelle donne. A 55 anni è splendida, sensuale e capace di giocare con pizzi e trasparenze risultando più sexy che mai. Come dimostra il suo ultimo look sfoggiato su Instagram dove ha conquistato, ancora una volta, i suoi tantissimi fan con un outfit decisamente rock e che valorizza la sua femminilità.

Sabrina Salerno, la regina della sensualità: il look non mente

Sabrina Salerno è la regina della sensualità e della femminilità. A 55 anni è stupenda e sa mettere in risalto i suoi punti di forza. Basta scorrere il suo profilo Instagram, per carpire i suoi segreti di stile e ammirare tutti i look con cui si mostra ai tanti follower o prende parte a spettacoli. La parola chiave è valorizzare e lei lo sa fare molto bene, del resto con un fisico come il suo le opzioni sono tante.

Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram la si vede giocare con pizzi e trasparenze, che donano al suo look un aspetto sensuale. Sabrina Salerno non ha paura di osare e sa come farlo senza diventare volgare o senza essere sopra le righe.

Nelle foto indossa una camicia molto scollata sul décolleté, un capo che gioca con le trasparenze, tra pizzo e tessuto impalpabile, e da cui fa capolino un top. Un vedo e non vedo che cattura l’attenzione più di tanta pelle scoperta. Il resto dell’outfit è composto da scarponcini con il tacco e da pantaloni lucidi effetto vinile. Il tutto total black.

E i suoi tanti fan si sono scatenati, per sommergerla di complimenti ed evidenziarne la bellezza. Perché il fascino di Sabrina Salerno non ha subito alcuna battuta d’arresto dagli inizi della sua carriera. Anzi, se mai, è diventata sempre più bella e consapevole.

Sabrina Salerno, genuina e bellissima: i look più audaci

Bellissima e genuina, Sabrina Salerno piace perché è dotata di un grande fascino, ma anche perché è una donna sicura di sé che non ha paura di dire la sua. Come quando ha voluto smentire delle voci che circolano sul suo conto sin dagli esordi della sua carriera, voci secondo le quali si era rifatta.

Lo aveva fatto con un post Instagram in cui aveva allegato la perizia di un chirurgo specializzato e scrivendo: “Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (Protesi) Per completezza di informazioni scorrere il carosello. Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”.

Ed è una donna che non ha paura di giocare con la sua femminilità pubblicando anche scatti con look più audaci. Come la tutina di pizzo aderente come una seconda pelle, o il body trasparente con cui ha condiviso una riflessione importante sul piacersi.

Una bellezza che non è solo il dono di Madre Natura ma su cui lei ha lavorato con impegno, come aveva ammesso in un’intervista: “Un po’ è genetica, un po’ sto molto attenta a tutto. Mi alleno, mangio bene, non ho vizi particolari. Sono sempre stata attenta alla salute fisica e mentale”.