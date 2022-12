A 54 anni batte tutte e ci ispira per Capodanno: la tutina di pizzo di Sabrina Salerno

Fonte: IPA Sabrina Salerno, la tutina su Instagram

Come essere irresistibili a Capodanno? L’ispirazione giusta ce la dà Sabrina Salerno a quasi 55 anni, che compirà il prossimo marzo. Tutina di pizzo nera, con biancheria a vista: un outfit di certo alternativo, ma che possiamo permetterci se abbiamo intenzione di festeggiare l’ultimo giorno dell’anno con la nostra metà. Su Instagram la Salerno è sempre attivissima, e non è la prima volta che ci dà idee strepitose.

Sabrina Salerno, il look per Capodanno: tutina nera di pizzo

Il pizzo è un grande classico, che di certo sa come trasmettere eleganza e sensualità allo stesso tempo. Il nero, poi, è un’ulteriore conferma: come si fa a resistere alla sua raffinatezza? Ed ecco che Sabrina Salerno ci propone un outfit davvero unico nel suo genere, a 54 anni: ha condiviso lo scatto su Instagram, e davvero ci chiediamo quali siano i segreti della sua forma fisica.

Tutina nera di pizzo – anche trasparente – biancheria a vista, stivali neri alti e soprattutto gli accessori giusti, tra bracciale e collana. Un’acconciatura morbida e un make-up davvero particolare completano il look nel migliore dei modi. Innumerevoli i commenti positivi sotto al suo post su Instagram. In diversi hanno apprezzato, inclusa Asia Argento, che ha scritto: “Wow, pazzesca”. Come darle torto?

Come si tiene in forma Sabrina Salerno

Le feste mettono in difficoltà tutti, soprattutto le vip: non siamo abituati a mangiare così tanto, e allo stesso tempo è davvero impossibile rifiutare il bis di determinate portate. Ma i segreti per rimanere in forma ci sono, e alcuni li ha svelati proprio lei su Instagram. Dopo essersi concessa pranzi e cene come tutti, ha deciso di recarsi in palestra a Treviso.

Anche sotto le feste la Salerno non rinuncia dunque a prendersi cura della sua forma fisica, tutt’altro. “In qualche modo bisogna smaltire i vari prosecchi, vini e panettoni. Chi più ne ha più ne metta. Trattamento brucia grassi e non mi sento in colpa neanche un po’”. Potremmo forse darle torto? No, anzi, è il modo migliore per concedersi degli strappi alla regola e stare bene con se stesse.

I segreti di bellezza di Sabrina Salerno

Oltre ad essere una vera e propria ispiratrice in fatto di stile, la Salerno ha spesso rivelato i suoi segreti di bellezza. Lo ha fatto anche sulle pagine di Gente, dove ha raccontato come si tiene in forma e a cosa presta attenzione. “Mi alleno anche quattro volte a settimana. Il Dna con me è stato generoso e io lo ricambio con equilibrio e impegno per mantenere il mio benessere. Non amo le esagerazioni, da quando ho 25 anni sto attenta a tavola, ma senza assilli”.

Naturalmente c’è spazio anche per i peccati di gola: “Ho la fortuna di non andare pazza per i dolci, quindi me ne privo senza fatica. In compenso, quando lo desidero, mi concedo piccoli peccati di gola e un bel bicchiere di vino”. Insomma, per la Salerno, il segreto è mantenere un giusto equilibrio tra dieta e allenamento, ma senza esagerare e soprattutto lasciandosi andare ogni tanto a uno strappo alla regola.