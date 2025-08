Sabrina Salerno e le conseguenze del tumore: “La cura che sto facendo mi dà problemi”

Un anno fa la scoperta della malattia che ha cambiato la vita della cantante: "Mi chiedo come mai nel 2025 non si sia ancora trovato un metodo per far andare le cose meglio"

IPA Sabrina Salerno

Una botta. Così Sabrina Salerno ha definito il tumore al seno scoperto un anno fa. Una condizione che l’ha cambiata nel profondo e con la quale continua a fare i conti ancora oggi. Soprattutto con le conseguenze del cancro, visto che una cura ormonale a cui si sta sottoponendo sta lasciando più problemi del dovuto.

La lotta di Sabrina Salerno contro il tumore al seno

“Sono sempre stata riflessiva ma la vita cambia con l’operazione, le terapie, i controlli, gli esami, i timori di una recidiva”, ha ammesso Sabrina Salerno a proposito del tumore.

“Certe esperienze ti portano ad avere uno spirito combattivo e ottimistico che, a volte, latita. Saper trasformare brutte cose in esperienze non è sempre facile”, ha raccontato al quotidiano Libero, spiegando di star seguendo “una cura ormonale che mi dà problemi. Mi chiedo come mai nel 2025 non si sia ancora trovato un metodo per far andare le cose meglio”.

La 57enne ha preferito non svelale ulteriori dettagli su questa cura ma ha già parlato del suo cambiamento dopo la malattia.

“Sono cose che ti colpiscono, che ti porti dietro. Per cinque anni devo seguire delle terapie. Prendo una pastiglia che ha una serie di effetti collaterali. C’è chi non ha niente, io li ho beccati tutti. Per tenere sotto controllo i dolori vado in palestra ogni giorno, l’esercizio fisico è salvifico”, aveva rivelato la Salerno.

Un percorso decisamente tortuoso, che ha avuto un forte impatto su di lei: “Sono diventata più cinica. Certo non sono migliorata“.

Nonostante il dolore, Sabrina resta positiva e fiduciosa sul suo futuro. “Come mi vedo a 70-80 anni? Come Cher. L’altro giorno ho visto un suo show, indossava una tutina trasparente e cantava da Dio. Vorrei avere sempre il suo fisico e la sua tenuta sul palco”.

Come Sabrina Salerno ha scoperto il tumore al seno

Sabrina Salerno ha scoperto di avere un tumore al seno nell’estate 2024, durante un banale controllo di routine: “Mi hanno chiamato chiedendomi di tornare in ospedale. Quando sono andata mi hanno fatto un’ecografia e l’ago aspirato, perché si è capito subito che questo nodulo era qualcosa di serio”.

Fortunatamente il tumore era piccolo, perché la diagnosi è stata precoce. “Mi sento fortunata per aver fatto la mammografia, la faccio ogni anno”, ha confidato qualche mese fa la soubrette in un’intervista a Verissimo.

Dopo l’operazione è iniziato un ciclo di radioterapia. “Nei primi giorni mi sentivo come dentro un incubo dal quale non riuscivo a svegliarmi, ho avuto tanta paura che mi ha accompagnata lungo questo percorso difficile“, ha dichiarato una delle icone più amate degli anni Ottanta.

Durante il suo periodo più complicato, Sabrina Salerno ha potuto contare su Luca, il figlio nato nel 2004 dal rapporto col marito Enrico Monti.

“Mio figlio si è preoccupato, non lo ha esternato ma credo che nel suo intimo abbia vissuto un terremoto. Non mi sono mai fatta vedere debole. Ho sempre cercato di dare l’esempio che nella vita bisogna trasformare le cose difficili. – ha fatto sapere – Forse mi ha sentito una volta piangere e ho chiuso la porta perché non volevo appesantirlo, ha solo 20 anni. Lui c’è. La mamma deve dare il buon esempio. Parliamo veramente di tutto. Ha anche una certa precauzione verso gli altri”.