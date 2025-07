Sabrina Salerno, il cambiamento dopo il tumore: “Sono più cinica”

La cantante ha parlato della sua carriera e dei suoi esordi, e di come la malattia l'ha cambiata (in peggio) con grande onestà

È stata una delle icone della tv degli anni Ottanta e ancora oggi è amatissima dal pubblico, perché oltre alla sua innegabile bellezza ha saputo conquistare tutti con la sua verve, la sua ironia e il suo talento. E del resto nel 1991 cantava già “oltre le gambe c’è di più” insieme a Jo Squillo. Nell’ultimo anno poi i suoi fan l’hanno sostenuta in una battaglia complicata, quella contro il tumore al seno, che ha affrontato con grande forza senza mai nascondere le sue paure. Adesso è tornata a parlarne, raccontando di come questo percorso l’abbia cambiata (e non in meglio).

Sabrina Salerno dopo il tumore, come la malattia l’ha cambiata

Un anno fa Sabrina Salerno confessava al mondo di aver scoperto di avere un tumore al seno: una diagnosi che l’ha gettata subito nella disperazione, ma che l’ha portata anche a reagire con tanta forza. L’ha confessato al Corriere della Sera, dove ha parlato di come la malattia l’abbia cambiata nel profondo.

“Sono cose che ti colpiscono, che ti porti dietro. Per cinque anni devo seguire delle terapie. Prendo una pastiglia che ha una serie di effetti collaterali. C’è chi non ha niente, io li ho beccati tutti. Per tenere sotto controllo i dolori vado in palestra ogni giorno, l’esercizio fisico è salvifico”, ha raccontato. Il suo è un percorso che ha avuto un forte impatto su di lei: “Sono diventata più cinica. Certo non sono migliorata“.

Il cancro però non le ha tolto la voglia di vivere, anzi ha scatenato in lei una grande voglia di riscatto che non l’ha fatta fermare nemmeno un istante: “A 25 giorni dall’intervento sono partita in tournée negli Usa, è stata dura ma non amo chi si piange addosso. La settimana scorsa ho preso 11 aerei. Sul palco sto bene, quando scendo per qualche ora funzionano le endorfine, poi l’effetto finisce e mi prende un po’ così”.

E di certo ha imparato tanto da questa esperienza: “La felicità non esiste, sono attimi. Sto imparando a essere più indulgente con me stessa. Ho accettato quello che mi è successo. È molto faticoso, però nella vita si supera tutto”

Sabrina Salerno ancora sulla cresta dell’onda: è ancora un’icona

Se c’è una cosa che Sabrina Salerno ha sempre difeso è il suo fisico. E non per lodare la sua esteriorità, ma perché ha fatto dell’immagine la sua forza, “commercializzandola” come ha ammesso lei stessa, per emergere quando sapeva che da showgirl avrebbe dovuto usare il suo corpo. Ma la showgirl ha dimostrato davvero che “oltre le gambe c’è di più”, raccontando un mondo fatto di una verve fuori dal comune e tanto talento.

E lo dimostra il fatto che sia sulla cresta dell’onda da quasi quarant’anni: “Non so quale sia il segreto per durare tanto, non mi vedo con gli occhi degli altri. Sono qua perché ho detto tanti no nella vita. La carriere si costruiscono più con dei rifiuti che con certi sì. Mi sembra di avere ancora tanta strada da percorrere. Per fortuna sento l’affetto delle persone, mi stupisce, a volte penso di non meritarlo”.