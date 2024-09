Sabrina Salerno, le prime parole dopo l’intervento al seno

Dopo l’annuncio dell’intervento al seno a causa di un nodulo maligno è arrivata una buona notizia per i fan di Sabrina Salerno. La showgirl infatti, dopo aver dato notizia ai suoi follower dell’operazione, li ha rassicurati con delle storie pubblicate su Instagram, con le quali ha rivelato di stare bene.

Sabrina Salerno, come sta: le parole dopo l’operazione

Buone notizie per Sabrina Salerno: la showgirl, dopo essersi sottoposta a un intervento dopo aver scoperto un nodulo maligno al seno, ha voluto rassicurare i suoi fan su Instagram. Direttamente dal letto d’ospedale dove è ricoverata – il Ca’ Foncello di Treviso – ha condiviso delle storie per ringraziare tutti per l’ondata d’affetto che l’ha travolta in queste ultime ore.

“Sto bene, l’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti“, ha detto Sabrina Salerno.

Anche la direzione sanitaria dell’ospedale ha confermato l’esito favorevole dell’operazione. “Il tumore è stato scoperto in una fase iniziale e l’operazione è stata positiva”, ha spiegato il direttore generale Francesco Benazzi a Vanity Fair. “Questo conferma una volta di più l’importanza della prevenzione”.

L’intervento per un nodulo maligno

Sono stati momenti decisamente complessi per Sabrina Salerno, che nelle ultime ore ha annunciato su Instagram di doversi sottoporre a un intervento dopo aver scoperto un nodulo maligno al seno.

“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”, ha scritto la showgirl, amatissimo volto della tv degli anni Ottanta e non solo.

Le sue parole si accompagnavano a una foto che poco spazio lasciava ai dubbi: la cantante in piedi in una stanza d’ospedale con l’ago della flebo nel braccio e un sorriso appena accennato.

Proprio come per Bianca Balti, che qualche giorno fa ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento per un tumore alle ovaie al terzo stadio, anche l’annuncio di Sabrina Salerno è stato accolto da tantissimi messaggi di sostegno e incoraggiamento sia dei suoi numerosi fan che dei tanti amici e colleghi della tv.

Da Simona Ventura, che ha commentato con le parole “Forza Sabri”, ad Antonella Clerici, Alessia Marcuzzi, Paola Barale, Orietta Berti, Natasha Stefanenko e ancora Mietta, Eleonora Pedron, Asia Argento, Caterina Balivo, sono tantissimi i vip che hanno espresso il loro affetto e il loro supporto alla showgirl.

Senza dimenticare il sostegno di chi sa bene cosa vuol dire affrontare la lotta contro il cancro al seno, come Carolina Marconi, che oggi è guarita e si batte per l’oblio oncologico, e Carolyn Smith, il giudice di Ballando con le Stelle, che con forza incrollabile sta affrontando di nuovo la chemioterapia.