Bianca Balti operata d’urgenza: “Ho un tumore alle ovaie al terzo stadio”

Fonte: IPA Bianca Balti

Bianca Balti ha un tumore alle ovaie al terzo stadio. A farlo sapere la diretta interessata, che si è recata al pronto soccorso una settimana fa, a causa di un dolore addominale. Un dolore che nascondeva ben altro: un cancro insidioso che ha cambiato velocemente la vita della top model italiana. La 40enne è stata operata d’urgenza e ora dovrà affrontare un lungo percorso di cure, anche perché il tumore si è allargato ad altri organi.

Bianca Balti è malata: ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. “Domenica scorsa sono andata al pronto soccorso per un dolore addominale, e ho scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio. Mi hanno operata, sono in ottime mani, i dottori sono professionali e molto gentili”, ha raccontato sui social network. La modella ha aggiunto che il tumore “si è allargato a tanti organi”.

Pertanto: “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”. Nonostante questo si è mostrata sorridente postando foto e video su Instagram in cui è apparsa positiva ed energica, pronta ad affrontare questa dolorosa sfida.

Le immagini la ritraggono con cannule, cuffia e camicia da notte, ma sempre con il sorriso sulla bocca e negli occhi. “So che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco. Ad ora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza nelle difficoltà della vita”.

Bianca Balti ha avuto le figlie da due relazioni diverse: Matilde è nata nel 2007 dal matrimonio con Christian Lucidi, terminato nel 2010, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae, dal quale si è separata nel 2017, cinque mesi dopo il matrimonio.

I problemi di salute di Bianca Balti

Il post di Bianca Balti è stato sommerso di commenti di forza e sostegno, molti dei quali provenienti da personaggi noti. Come Beatrice Valli, che ha scritto: “Bianca ti sono vicina”. Veronica Ferraro ha invece commentato: “Forza Bianca, sei fortissima”. Cuori da Elisabetta Gregoraci, Gilda Ambrosio, Levante. A scrivere anche Fabio Maria Damato, il chiacchierato ex braccio destro di Chiara Ferragni: “Prenditi il tuo tempo e non c’è cura migliore dell’amore dei tuoi cari”, ha ribadito.

Qualche anno fa Bianca Balti si era sottoposta, come Angelina Jolie, ad una mastectomia bilaterale preventiva, ovvero l’asportazione di entrambi i seni. L’operazione è stata eseguita con l’obiettivo di ridurre drasticamente il rischio di ammalarsi di cancro della mammella. Bianca aveva infatti scoperto qualche mese prima di essere portatrice di una mutazione nel gene BRCA1, che predispone allo sviluppo del carcinoma al seno e ad altri organi, a partire dall’ovaio.