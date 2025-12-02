Sabrina Salerno in lacrime a Belve: “Faccio ancora fatica a parlarne”

IPA Sabrina Salerno

Oggi martedì 2 dicembre va in onda l’ultima puntata del ciclo standard di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani. Sono tante le sorprese riservate agli spettatori, come – finalmente- il momento in cui Maria De Filippi risponderà alle domande della conduttrice. Tra gli ospiti e i protagonisti della puntata troviamo Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. Proprio la Salerno si è raccontata a 360°, arrivando a vivere uno stato di profonda commozione ricordando la sua infanzia e il rapporto difficile con il padre.

Sabrina Salerno si commuove a Belve

La puntata del 2 dicembre di Belve conclude un ciclo molto curioso, iniziato con una prima puntata praticamente perfetta. Quella di stasera si preannuncia altrettanto emozionante: tra gli ospiti c’è Sabrina Salerno, icona indiscussa degli anni ’80. Sullo sgabello di fronte alla conduttrice, Francesca Fagnani, la Salerno ha scelto di raccontarsi con sincerità, rispondendo persino al presunto flirt con Silvio Berlusconi.

Ma c’è una ferita profonda nella vita di Sabrina Salerno: il rapporto complesso con il padre, che ha conosciuto solo a 12 anni. Alla Fagnani, ha affidato la sua confessione senza nascondere la commozione: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome“. Su di lui, ha detto solo che era “un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza”.

Non ha mai voluto rivelare l’identità del padre nel corso delle interviste. Anche quando è stata ospite da Pierluigi Diaco nel 2020: “Mio padre non mi ha mai accettato, per lui ero stata un incidente, continuava a dire che non ero sua figlia. Anche se ero la sua fotocopia. Quando un padre ti ignora rovina la vita al figlio. Mi ha ignorato a dieci, a venti, a trenta a quaranta, a quarantacinque anni. Mi diceva, ti ho fatto ma non c’entri niente con me. E non stiamo parlando di un poveretto. Ma di una persona famosa nel suo ambiente, di livello, con un gran ruolo, molto benestante”.

Il flirt con Silvio Berlusconi

Spazio poi a una domanda più irriverente, su di lei e Silvio Berlusconi. “Quanto c’è di vero in quel gossip?”. L’artista di Boys non si è tirata indietro e ha affrontato la Belva Suprema con sincerità: “Non sono mai stata la sua amante. Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma Premiatissima. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”.

Ed è stato dato spazio anche alla leggerezza, soprattutto quando si è parlato di amori segreti. In passato, la Salerno ha rivelato di essere stata innamorata di un artista italiano importante. “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica. È amatissimo, uno che fa gli stadi”, non ha voluto dire però la sua identità dietro richiesta della Fagnani. E la conduttrice ha provato a indovinare: “Baglioni?”. Dopo però una pausa, alla fine la Salerno ha provato a glissare con un sorriso titubante, stando alle anticipazioni. “Lei è tremenda, Fagnani”.

