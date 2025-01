Sabrina Salerno e il tumore: “Ultima radioterapia, si chiude un cerchio”

Fonte: IPA Sabrina Salerno

“Si chiude un cerchio”, come ha affermato la stessa Sabrina Salerno. È stato un mese particolare per la cantante, alle prese con un ciclo di radioterapia dopo la diagnosi di tumore al seno, ciclo che finalmente si è concluso e che ovviamente ha lasciato il segno, soprattutto psicologicamente. La Salerno ha comunque rassicurato i fan di stare bene, ribadendo si esser riuscita a superare tutto questo anche grazie a tutto l’affetto e il sostegno ricevuti in queste settimane.

Sabrina Salerno ha concluso il ciclo di radioterapia

Iconica lo è da sempre, che fosse una donna forte non era di certo un segreto. Ma è anche vero che Sabrina Salerno ha dimostrato di esserlo molto di più in queste ultime settimane. Come purtroppo capita a molte donne, la cantante ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno lo scorso settembre e non è stato semplice accettare qualcosa del genere. Una diagnosi ti sconvolge e, anche se fai tutto il necessario per affrontarla, resta un peso nel cuore e nella mente che è difficile scrollarsi di dosso.

Sabrina Salerno non ha mai smesso di tenere aggiornati i tuoi tantissimi fan a proposito delle cure e, dopo aver iniziato la radioterapia a dicembre, finalmente questo ciclo è finito. Ne ha parlato in alcune storie su Instagram, spiegando che avrebbe concluso anche prima se non fosse per le festività che, com’è ovvio, hanno tardato tutto. “Ultimo giorno di radioterapia. Ho iniziato il 9 di dicembre e oggi finisco [il 9 dicembre, ndr] (…). È stato un bel percorso, tosto, nel senso che fisicamente non ho avuto gravi problemi, mentalmente l’idea ogni sera di pensare a quello che ho avuto mi ha costretto a convivere con questa cosa, in tutti questi giorni. Ma sono molto contenta di come sono riuscita ad affrontare questa cosa, perché mi sono aggrappata ai commenti positivi, alle persone che ci erano già passate che mi hanno detto di non preoccuparmi, mi hanno incoraggiato”, ha spiegato.

E ancora: “Per quel che mi riguarda è stata più tosta psicologicamente (…). Si chiude un cerchio e sono molto felice anche della mia attitudine, che è sempre rimasta positiva nonostante i momenti più faticosi, i momenti di tristezza. Alla fine la mia positività il mio atteggiamento han fatto sì che riuscissi in maniera costante ad avere una buona attitudine in questo percorso. Grazie a tutti, davvero”.

La diagnosi e il percorso di cure

Sabrina Salerno ha ricevuto la diagnosi a settembre, come lei stessa ha ribadito, ma allora ha deciso di renderla pubblica soltanto a distanza di qualche giorno. Era il 18 settembre quando, con un post condiviso su Instagram, ha spiegato di avere scoperto un nodulo maligno al seno e di doversi sottoporre a un intervento: “Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno, a causa di un nodulo maligno”.

In quell’occasione la cantante ha ribadito l’importanza della prevenzione, spiegando che ogni anno nel mese di luglio effettua una mammografia. È proprio grazie a quella che ha scoperto tutto: da un semplice controllo di routine è arrivata la diagnosi che, fortunatamente, le ha consentito di agire in tempo prima con l’intervento e poi con il percorso di cure, ovvero il ciclo di radioterapia appena concluso. Nel frattempo non ha smesso di occuparsi del suo lavoro e neanche di frequentare la sua amata palestra, lei che si mantiene costantemente in forma anche grazie a un’alimentazione controllata, oltre che con l’esercizio fisico.