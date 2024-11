Sabrina Salerno: “Il mio è un tumore aggressivo. Dopo la diagnosi momenti di sconforto”

Fonte: Getty Images Sabrina Salerno

Sabrina Salerno, che è stata operata per un tumore, sta attraversando un momento delicato della sua vita. Nonostante tutto, ha già deciso di non fermarsi e di riprendere la tournée: dopo l’intervento per la rimozione del cancro al seno, ha scelto di raccontare su Instagram cosa le è accaduto, per sensibilizzare le donne alla prevenzione.

Sabrina Salerno parla del tumore

Ci sono stati momenti di sconforto, ma Sabrina Salerno sa di poter contare sugli affetti più cari e sinceri della sua vita: il marito, il figlio, gli amici. Le sue “persone” di sempre, che non l’hanno mai lasciata da sola in questo cammino intricato che è la vita. E che spesso ti mette di fronte a ostacoli insormontabili. Con un’intervista al Corriere della Sera, la Salerno ha parlato degli ultimi mesi, da quando ha ricevuto la diagnosi di tumore e si è sottoposta all’intervento.

“Dopo la diagnosi ho avuto momenti di sconforto profondo. Mentre guidavo l’auto mi dicevo: ora mi sveglio, è solo un brutto sogno. Poi però dentro di me è scattato qualcosa: c’erano mio marito, mio figlio, i miei amici”. Un aspetto ha fatto la differenza: vedere questo momento come un’opportunità per fare prevenzione. Anche se ha ricevuto delle “critiche” – ed è assurdo solo scriverlo – ma è importante, oggi più che mai, sensibilizzare su questa tematica.

Tutto è iniziato il 24 luglio, quando si è sottoposta alla mammografia di controllo, visita che programma ogni anno dai suoi 35 anni. “Mi hanno chiamata per fare la biopsia e ho capito che era una cosa seria”. Poi la diagnosi, l’intervento, la forza di combattere, di continuare la sua vita. L’operazione è andata bene, ma si dice pronta ad asportare il seno in caso di recidiva. “Soltanto per un punto mi sono risparmiata la chemio. Ma ovviamente navigo a vista. E se in futuro avrò una recidiva e sarà necessario, farò la mastectomia“.

Il sostegno della sua famiglia e il ritorno in tournée

Al suo fianco, ci sono il marito, Enrico Monti, e il figlio Luca Maria. “Mio marito, con il solito ottimismo. Mi dice che sono fortunata, e ha ragione. Il mio è un tumore aggressivo, ma ce ne sono di più gravi. Mio figlio è molto razionale. So che la notizia lo ha scosso, ma non lo ha dato a vedere”. La Salerno ha aggiunto di temere solo in parte la morte, perché alla fine è “parte della vita”, e che il 9 dicembre inizia la radioterapia.

“Mi addolora il pensiero di lasciare le persone che amo, di non vedere più mio marito, mio figlio, i miei cani. Di pensare che loro soffriranno. Io voglio che siano felici”. Vede il tumore come l’esperienza fisica più dura della sua vita, ma non la più difficile in assoluto, dal momento in cui è riuscita a ricucire il rapporto con il padre poco prima che morisse.

Il 2024 è stato un anno complesso sotto molti punti di vista per Sabrina Salerno. “Questo 2024 era cominciato malissimo, con la rottura del crociato in Spagna, dove ero nel cast di Baila como puedas“. Quello che ha imparato, però, è di prestare molta più attenzione ai segnali che lancia il corpo, perché arriva per tutti il momento in cui bisogna fermarsi, mollare per proteggersi. Il suo ritorno sul palco è il riflesso di una personalità forte, che mai si è piegata alle avversità.