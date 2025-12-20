Carla Bruni termina la terapia ormonale di 5 anni dopo la diagnosi di tumore al seno: “Grata”

IPA Carla Bruni

“Oggi, sabato 20 dicembre 2025, completo 5 anni di terapia ormonale dopo la diagnosi di tumore al seno a fine 2019”. Lo ha annunciato con un post su Instagram Carla Bruni: a sei anni dalla diagnosi che ha ricevuto alla fine del 2019, ha concluso il ciclo di terapia ormonale previsto, dicendosi “grata” alla scienza per averla inventata e rivolgendo un accorato appello alle donne, ovvero di sottoporsi allo screening preventivo annualmente.

Carla Bruni parla del tumore

L’ex modella ed ex Première dame di Francia, Carla Bruni, ha parlato spesso del tumore che le è stato diagnosticato nel 2019: ha seguito il percorso previsto per trattare il tumore, ovvero l’intervento chirurgico, la radioterapia e la terapia ormonale. Il suo cancro non è stato aggressivo, proprio perché non ha avuto tempo di diventarlo, come ha raccontato pochi anni fa. Su Instagram, ha voluto festeggiare questa data importante: “Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale, questo è il percorso che dobbiamo intraprendere per curare questo tipo di tumore”.

Ha aggiunto: “Nonostante i suoi effetti collaterali piuttosto aggressivi, sono grata alla scienza per aver inventato la terapia ormonale: protegge efficacemente dalla recidiva comune negli anni successivi alla diagnosi”. Poi un appello a tutte le donne: “Voglio dire a tutte le donne che si trovano nella stessa situazione di tenere duro – certo la terapia ormonale è un trattamento abbastanza pesante – ma la sua efficacia può salvarti la vita. Voglio dire ancora a tutte le donne che leggono questo post per non esitare a farsi screening annualmente se possibile”. Il suo ringraziamento è andato all’equipe medica che l’ha seguita in questi anni, e i dottori che le sono stati vicini con grande umanità.

Il videomessaggio nel 2023

Sempre su Instagram, nel 2023, in occasione dell’Ottobre Rosa, in cui si tiene la campagna annuale di sensibilizzazione sul cancro al seno, Carla Bruni aveva parlato della sua condizione: lei stessa ha raccontato di essere stata fortunata. “Ogni anno, alla stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro… Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita o dei dettagli della mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste linee è per trasmettervi un solo messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie”.

Agli inizi ha avuto molta paura, e ha raccontato di aver vissuto la diagnosi come un “assaggio” della sua morte. Solo dopo, successivamente, ha raccontato che questo momento le ha aperto un mondo sconosciuto, a capire che la vita non si può rimandare, che vita si vive nel “qui e ora”. E se è vero che non abbiamo la libertà di scegliere le cose che capitano nella nostra vita, abbiamo comunque un potere, che è quello di scegliere come reagire. Da quel momento in poi, ha cercato di vivere cambiando il suo pensiero e appellandosi a tutte le donne, invitando a sottoporsi allo screening annuale. “Conta che succede ora, e ogni giorno è prezioso”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!