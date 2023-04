Sabrina Salerno in body trasparente a 55 anni: “Stufa dei finti perbenisti”

Sabrina Salerno: ancora più bella che negli anni ’80

Sabrina Salerno, 55 anni compiuti da poco e un fisico strepitoso. Sono tanti i follower che la seguono con affetto su Instagram dove, ancora una volta, ha condiviso uno scatto mozzafiato in body trasparente. Ma si sa che ci vuole ben poco ad attirare l’invidia della gente, di quei “finti perbenisti” come lei stessa li definisce pronti a criticarla come se alle over 50 fosse concesso indossare solo tute e maglioni larghi.

La sensualità non ha età e Sabrina lo dimostra appieno, conscia dei sacrifici che ha dovuto compiere per ottenere questi (splendidi) risultati.

Sabrina Salerno, fisico perfetto a 55 anni

Bella da fare invidia, dato che per lei sembra che il tempo abbia deciso di fermarsi. Ma non è solo merito di Madre Natura, come spesso erroneamente siamo portate a credere ogni volta che ammiriamo una donna dal fisico perfetto come Sabrina Salerno. Non è un segreto che i social siano diventati il mondo della “finzione”, dove basta usare un filtro per cambiarsi i connotati, ma qui di aiutini ne servono ben pochi. Anzi, per niente.

Sabrina Salerno è una donna di 55 anni ben consapevole che dietro una forma perfetta come la sua non c’è soltanto la”fortuna”. La base di certo aiuta, ma se a questa età può ancora concedersi look accattivanti e audaci, mettendo in bella mostra le gambe toniche e gli addominali scolpiti (dal look glam con frange alla super mini di Boomerissima), è merito di uno stile di vita sano, di sacrificio e soprattutto di una parola che spesso fatichiamo a far nostra: costanza.

Lo ha ribadito in questo ultimo post condiviso su Instagram, dove mostra il “prima” e “dopo” e i cambiamenti del suo corpo, come del resto aveva già confermato in una recente intervista a Radio Deejay, dove aveva raccontato di essersi sempre allenata: “Un po’ è genetica, un po’ sto molto attenta a tutto. Mi alleno, mangio bene, non ho vizi particolari. Sono sempre stata attenta alla salute fisica e mentale”.

Sabrina Salerno in body trasparente contro i “finti perbenisti”

“Ho un età certa che tra l’altro non ho mai nascosto – ha scritto a corredo del post -. Tra “oggi” e “ieri”, mi preferisco oggi e non solo fisicamente. Grazie all’allenamento e alla mia costanza ho ottenuto buoni risultati. Sono stufa dei finti perbenisti, bacchettoni e bigotti”. E come darle torto.

I social sono diventati il regno della critica, dove chiunque si sente in diritto di giudicare e puntare il dito contro tutti gli altri. Accade a noi “comuni mortali”, figuriamoci alle celebrità come Sabrina Salerno che hanno un seguito piuttosto nutrito e inevitabilmente sono più esposte.

La showgirl e cantante da sempre fronteggia un vero e proprio esercito di criticoni. Da una parte quelli straconvinti che abbia fatto dei ritocchini (cosa che lei ha negato più volte). Dall’altra quelli che si concentrano sull’inadeguatezza del suo modo di vestire. Sabrina Salerno sin dagli esordi nel mondo dello spettacolo ha lottato per abbattere gli stereotipi, diventando un’icona di stile, bellezza ma soprattutto di forza. La hit Siamo donne ne è un emblema, del resto.

A 50 anni possiamo essere audaci e sensuali, andar fiere del nostro corpo con i suoi pregi e i suoi difetti e, qualora questi ultimi ci facessero sentire a disagio, basta prendersi cura di sé. Nei limiti del possibile s’intende: tra lavoro, figli e impegni spesso è complicato trovare il tempo per la palestra e anche la dieta va a farsi benedire. Un passo per volta possiamo migliorarci, basta crederci e fare qualche sacrificio. Per noi stesse, ovviamente, non di certo per il giudizio altrui.