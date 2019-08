Sabrina Salerno: ancora più bella che negli anni ’80

Sabrina Salerno lascia senza fiato: l'ex showgirl a quasi 51 anni (è nata il 15 marzo 1968) posta sui social foto del presente che dimostrano come sia, se possibile, ancora più bella e tonica oggi che negli anni '80, quando era famosa come bomba sexy italiana. L'ultima foto, in bianco e nero e in costume, è incredibile. Lei scrive: "Amo le forti personalità , chi ti guarda negli occhi , chi ha il coraggio di esprimere i propri pensieri.Le statuine non mi sono mai piaciute. #coraggio #courage #ionongiocoallabellastatuina #statua #body #sabrinasalerno". E i follower commentano in maniera entusiasta non tanto le parole quanto la sua bellezza senza tempo