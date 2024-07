Anna Tatangelo in bikini blu elettrico. “La perfezione”

Fonte: IPA Anna Tatangelo

L’estate 2024 si sta rivelando una sfilata di bikini. Da Elisabetta Canalis a Elodie, da Elisabetta Gregoraci a Diletta Leotta, le star del piccolo schermo stanno dettando legge sullo stile balneare e i costumi interi hanno lasciato il posto al ritorno del due pezzi. Dopo tanti scatti, è il turno di Anna Tatangelo che, dopo essere tornata single in seguito alla fine della storia con Mattia Narducci, ha mostrato un costume blu Calzedonia che ha lasciato i suoi fan e follower senza fiato.

Anna Tatangelo, il bikini blu in piscina

La cantante ha postato su Instagram alcune foto che la ritraggono nella piscina di una spa, dove mostra un fisico perfetto messo ancora di più in risalto da un costume blu elettrico. Anna Tatangelo ha scelto un modello molto minimal: reggiseno a triangolo, con allacciatura dietro il collo, e brasiliano che mostra tutta la tonicità del lato B. Capelli bagnati, ciglia arcuate (forse extension?), orecchini a bottoncino scintillanti, Anna è letteralmente irresistibile. O meglio, come commenta un suo follower su Instagram, “straordinariamente perfetta”.

Anna ha mostrato anche una leggera abbronzatura color caramello e la fresca manicure rosso vermiglio. La sua didascalia: un semplicissimo cuoricino blu, che ha acceso la fantasia dei numerosi fan. Da sola in piscina, in pose plastiche, la Tatangelo è semplicemente magnifica. E il blu dà un guizzo di colore che la rende ancora più sensuale e diva. Gli allenamenti di Anna hanno dato i suoi frutti, frutti da esibire quando se non in estate? Il suo carosello ha conquistato una pioggia di cuori.

Il relax di Anna in piscina precede l’aereo per le vacanze: al momento la cantante si trova a Disneyland e risulta single e liberissima, insieme al figlio Andrea, il fratello Giuseppe e i nipoti. Le ultime tracce di Mattia Narducci sui suoi social risalgono ad aprile, quando la popstar aveva parlato di storia tossica; poi non si è saputo più nulla.

Bikini 2024: la moda li vuole di colori accesi, fantasie oppure retrò

Tempo d’estate, tempo di bikini. Il classico due pezzi protagonista delle spiagge estive in questa stagione è in tinte unite, in varie fantasie o in pattern retrò. I modelli sono vari, ma va molto di moda il triangolino sottile e il microtanga che ricordano le architetture e i design anni ’90 e primi 2000. Non mancano neanche modelli retrò o costumi con applique o decori, come fiocchi o rose, modelli drappeggiati, senza dimenticare i costumi a fascia, con nodo, con mille laccetti o a balconcino, per chi ha un seno da contenere e preferisce evitare i triangoli.

Tra i colori dell’anno, vanno molto quelli più basic: il bianco su tutti, il rosso ciliegia, il verde bandiera e anche il blu elettrico e grintoso scelto da Anna Tatangelo per la sua giornata in piscina. Molto trendy anche le trame a uncinetto e crochet, le tonalità naturali come il sabbia, il panna, l’ecru, l’utilizzo di materiali ecosostenibili come il cotone organico.

Anna Tatangelo dimostra di essere sul pezzo con i look dell’estate e pronta a mostrare il meglio, e a concedersi relax e serenità in queste vacanze da cuore libero.