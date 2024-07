Bianca Censori provoca ancora con il bikini più piccolo del mondo

Fonte: IPA Bianca Censori e l’ossessione per Kim Kardashian: stessi look estremi

Bianca Censori, regina di trasgressione e provocazione. La moglie di Kanye West, che ha fatto dei suoi outfit ai limiti dell’indecenza il suo biglietto da visita, continua a scaldare gli animi in questi giorni già roventi dell’estate 2024.

L’ultima paparazzata e sfida al moralismo (o al buon gusto, che a veder si voglia) è dei giorni scorsi a Los Angeles, dove la coppia è stata avvistata a cena a Los Angeles. Arrivati a bordo un Tesla Cybertruck da 100.000 dollari del rapper.

Mentre Kanye indossava felpa con cappuccio e pantaloncini, Bianca lasciava ben poco all’immaginazione con un micro bikini che conteneva a fatica le generose forme.

E mentre in rete continuano a rincorrersi voci e articoli sul possibile plagio psicologico ad opera del rapper sulla consorte, mentre Kanye è al centro di polemiche per presunte violenze sui dipendenti, la coppia continua a fregarsene di commenti e critiche. E a godersi l’estate vestiti, o meglio svestiti, come pare a loro.