Ma come ti vesti? I look più assurdi delle star

Tra le star americane sembra ormai essere un vero e proprio trend quello di esibire i look più stravaganti e assurdi, ai limiti della decenza. Dalla attuale compagna di Kanye West, Bianca Censori, alla sua ex , Julia Fox, che sembra facciano a gara a chi stupisce (leggi: scandalizza) di più alla cantante Doja Cat, che ha fatto dell’eccentricità il suo biglietto da visita. Non ci credete? Guardate le foto