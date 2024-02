New York Fashion Week, i (soliti) look assurdi di Julia Fox

Fonte: Getty Images Julia Fox, talento o provocazione? Gli ultimi incredibili outfit

“Oops!…She Did It Again” sarebbe proprio il caso di dire. Infastidita forse dal fatto che Bianca Censori, moglie di Kanye West e altra matta da legare, esteticamente parlando, sta distogliendo l’attenzione da lei con i suoi outfit nude ai limiti della decenza, Julia Fox ha deciso di riprendersi prepotentemente la scena. E lo ha fatto nell’occasione più appetitosa e succulenta in termini di pubblico e attenzione mediatica: la New York Fashion Week che si è svolta dal 9 al 14 febbraio 2024.

Julia è stata presenza fissa a quasi tutte le sfilate in programma, attirando ovviamente l’attenzione con i suoi outfit stravaganti e provocanti. L’attrice, classe 19oo, nata a Milano da padre statunitense e madre italiana, anche lei ex di Kanye West, che a questo punto è lecito pensare abbia un debole per le “pazzerelle”, a 33 anni ha già posato per Playboy, recitato in una manciata di film e pubblicato un libro di memorie Down the Drain ( “Giù per lo scarico“). Nel frattempo, in attesa di copioni memorabili se la diverte a far parlare di sé a colpi di spacchi esagerati, scolli vertiginosi e cm di pelle esibiti.

Noi le auguriamo di trovare presto un regista o un produttore che valorizzi le sue indubbie qualità artistiche. Nel frattempo vi proponiamo una carrellata dei suoi migliori outfit sfoggiati alla NFW. Se qualcuna volesse trovare aspirazione per matrimoni, comunioni, battesimi imminenti.

Julia Fox, i look alla NYFW: nude allo show LaQuan Smith

Fonte: Getty Images

Julia Fox, i look alla NYFW: sfilata Willy Chavarria

Fonte: Getty Images

Julia Fox, i look alla NYFW: abito Eunoia

Fonte: Getty Images

Julia Fox alla NYFW: look comodo tra una sfilata e l’altra

Fonte: Getty Images

Julia Fox alla NYFW: sfilata Wiederhoeft

Fonte: Getty Images

Julia Fox alla NYFW: sfilata Wiederhoeft

Fonte: Getty Images