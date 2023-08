Kanye West: 4 cose da sapere sulla (nuova) moglie Bianca Censori

Fonte: IPA Le coppie più calde dell’estate, tra passioni, collaborazioni e nuovi arrivi

Da quando TMZ ha diffuso la notizia il 13 gennaio che, Kanye West, ora legalmente conosciuto come Ye, aveva segretamente sposato la sua “Yeezy Architectural Designer” (qualunque cosa ciò significhi), Bianca Censori – il mondo segue ogni loro mossa. Bianca ha 27 anni e, contrariamente da quanto possa suggerire il nome, è Australiana D.O.C. Questa ragazza è passata, in solo un mese, da essere una studentessa che dove va fare i conti con il lavoro e lo studio, ad essere la moglie di Kanye West. Ecco quindi chi è quindi la nuova “sposa” di Ye.

Chi è Bianca Censori?

Bianca Censori, 27 anni, è originaria del sobborgo di Ivanhoe a Melbourne. Secondo il suo profilo LinkedIn, ha frequentato la Carey Baptist Grammar School di Melbourne e ha studiato un Master in Architettura presso l’Università di Melbourne, prima di lavorare come consulente di progettazione presso Kelektiv a South Yarra e come architetto in formazione presso DP Toscano Architects a Collingwood. Mentre studiava, Bianca ha lanciato e gestito un’etichetta di accessori ormai non più attiva chiamata Nylons Jewellery dal 2013 al 2017. È stata persino intervistata da i-D nel 2016 riguardo alle difficoltà di essere imprenditrice mentre era ancora studentessa. “Cerco di mantenere i miei studi e Nylons abbastanza separati. Penso sempre a entrambi e sono sempre ispirata da entrambi, ma li separo in modo che possano crescere separatamente”, disse all’epoca. Nel 2020 inizia a lavorare per Yeezy ed è proprio qui che, secondo alcune fonti, tra i due sarebbe sbocciato l’amore.

Kanye West e Bianca Censori sono davvero sposati?

Un amico di Bianca ha rivelato in un’intervista radiofonica che West e la Censori si sono conosciuti all'”antica”: lui le ha scritto su Instagram. West le avrebbe detto: “Vieni a lavorare per me”, ha rivelato l’amico, momento in cui Censori si è trasferita a Los Angeles per accettare l’offerta. Ecco quindi Dopo vari flirt famosi e rimbalzi, incluso quello con l’ispiratrice di “Uncut Gems” Julia Fox all’inizio del 2021, Kanye West sembra essersi finalmente sistemato. Secondo TMZ, il rapper statunitense, che ha da poco finalizzato il divorzio da Kim Kardashian, avrebbe recentemente sposato Bianca Censori in “qualche tipo di cerimonia di nozze”. In tutto ciò però non hanno ancora presentato un certificato di matrimonio. Per quanto possa valere, West è stato visto indossare quello che sembra essere un anello nuziale dopo la loro cerimonia, quindi che sia o meno legittimo ai sensi della legge, sembra abbastanza reale per lui. Anche la sua famiglia ha espresso un vago sostegno all’unione. “Le cose non potrebbero andare meglio per Kanye e Bianca e stanno andando alla grande”, ha iniziato l’insider. “Kanye sente di aver finalmente incontrato qualcuno che lo capisce veramente e lo ama per la persona che è”. La relazione della coppia sembrava essere un turbine, con la notizia del loro “matrimonio” che è arrivata solo pochi giorni dopo che erano stati avvistati per la prima volta pubblicamente in una cena romantica. Tuttavia, i fan di Ye hanno fatto notare che il suo brano “Censori Overload”, un gioco sul suo cognome, è uscito nel dicembre 2022, quindi è lecito presumere che fosse almeno interessato a lei per un mese prima di metterle l’anello al dito. Al di là dei titoli, la loro relazione è così seria che West ha presentato Censori alla sua figlia North, e le telecamere hanno catturato il gruppo quando sono andati tutti insieme agli Universal Studios Hollywood all’inizio di marzo 2023.

La reazione di Kim al matrimonio

Kim Kardashian ha postato citazioni criptiche poco prima che venisse diffusa la notizia del matrimonio. Ecco infatti che, l’ex moglie di West, sceverar su Instagram: “Ricorda solo che la pecora nera diventa la capra. Continua a essere te stesso”. E ancora: “Le persone che vogliono vederti vincere, ti aiuteranno a vincere. Ricordalo. Poco dopo Kim Kardashian durante una intervista dichiara di aver versato tante lacrime ma che non si sarebbe abbassata al suo livello. E quindi dichiara: “Un giorno i miei figli mi ringrazieranno… per non aver criticato il loro papà. Sicuramente l’ho protetto, e lo farò ancora agli occhi dei miei figli. Per i miei figli. Quindi, nella mia casa, i miei figli non sanno nulla di quello che accade nel mondo esterno.”

La trasformazione di Bianca Ora sembra che Kanye abbia trovato una nuova musa per i suoi progetti di restyling: la moglie Bianca Censori. Ecco infatti che possiamo subito notare il primo cambio radicale: da capelli castani lunghi Bianca passa ad un taglio pixie biondo platino. La Censori ha completamente abbracciato l’estetica Yeezy da quando ha iniziato la sua relazione romantica con West. Sebbene il suo stile fosse già estremamente sensuale in passato, ora la vediamo indossare esclusivamente abiti neutri monocromatici e tessuti trasparenti e aderenti. Questa trasformazione radicale nel suo look non è passata inosservata e ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di moda e di coloro che seguono con interesse la coppia. Prima di essere coinvolta romanticamente con West, Censori aveva un aspetto e vestiva molto simile a Kim Kardashian, ex moglie del rapper. La lunga chioma scura, l’amore per il contour e i look seducenti da sera, sembrano aver catturato l’occhio attento di West, portando i due a intraprendere una relazione che ha catturato l’attenzione dei media. Non è solo il guardaroba di Censori a subire un cambiamento. La sua partecipazione al Burning Man nel settembre 2022 ci ha mostrato una versione audace e creativa di lei stessa. Indossava un bikini in maglia metallica, completato da un copricapo medievale abbinato, un look che ha dimostrato la sua versatilità e la sua apertura a sperimentare nuovi stili. Da quando è “diventata la moglie” di West, la Censori è diventata un’icona dello stile Yeezy. Ha fatto dei collant trasparenti, dei top di pizzo trasparenti e altri capi iconici di Yeezy il suo marchio di fabbrica, raramente allontanandosi dalla palette di colori caratteristica del marchio, composta da nero, grigio e crema. Questa uniformità nel look sembra essere una scelta consapevole che si allinea perfettamente con lo stile distintivo di West. Ma la trasformazione di Censori non si ferma qui. Come dimostra il suo recente amore per i body trasparenti, sembra che stia abbracciando pienamente la tendenza delle trasparenze. Secondo alcuni, lei e West stanno addirittura pianificando un ritorno in grande stile nell’industria della moda. Possiamo quindi aspettarci ancora molti look audaci e sorprendenti dalla coppia nei prossimi giorni.