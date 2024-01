Il 2024 è iniziato da appena qualche giorno ma si può già star certi che il premio per il marito dell’anno non spetterà a Kanye West. Il rapper è finito nel mirino dei fan per aver condiviso sui social foto che ritraggono la moglie Bianca Censori con indosso outfit che definire outfit è più che generoso: in perizoma e corsetto, con un volto tutt’altro che sorridente. I follower non hanno affatto apprezzato.

Kanye West e le foto osé di Bianca Censori

I primi giorni dell’anno nuovo, Kanye West aveva promesso che sarebbe arrivato il suo nuovo album. Ma, dopo un lungo silenzio pubblico, il rapper è tornato su Instagram non con nuovi brani ma con una serie di foto della moglie Bianca Censori. Foto che non sono state per niente apprezzate dai follower del rapper ex marito di Kim Kardashian.

Il primo scatto mostra Censori con indosso nient’altro se non uno striminzito perizoma e una striscia di pelliccia a coprire alla bell’e meglio i seni. “Niente pantaloni quest’anno” annuncia la didascalia, forse preludendo a una nuova audace collezione della linea di moda di West, che usa le compagne come modelle e testimonial.

Seguono due scatti che vedono la modella architetta Censori sfoggiare tacchi alti, un avvitatissimo corsetto e due strisce di tessuto al posto del reggiseno. Stavolta accanto a lei c’è anche il marito, lui coperto dalla testa ai piedi. L’ultimo post del rapper è il messaggio privato ricevuto dal collega Playboi Carti, che sembra aver apprezzato le foto in déshabillé di Censori, l’unico in realtà ad apprezzare i recenti post di Kanye West – che oggi si fa chiamare Ye.

Le accuse dei fan e le preoccupazioni della famiglia

“Che senso ha postare roba del genere?” si chiede un follower perplesso. “Non hai alcun rispetto per le donne? È questo il messaggio che stai mandando” scrive, più dura, un’altra fan. E i commenti di questo genere sono numerosissimi e sempre più severi: “Smettila di manipolare e controllare le donne costringendole a vestirti come piace a te, non sono tuoi giocattoli” e ancora: “Hai finito di umiliare questa donna? Vergognati”.

I fan di Kanye West, che sono milioni e sono decisamente affezionati, non approvano la deriva presa dalla relazione del loro idolo con Bianca Censori, finiti nel mirino del gossip quest’estate per aver commesso atti osceni su una nave a Venezia. Allo stesso modo, anche la famiglia della modella è fortemente preoccupata per la sua salute mentale.

Amici e parenti tentano da mesi di convincere Bianca a lasciare il rapper, accusato di imporle le proprie scelte di stile, una dieta ristretta e malsana e di costringerla al silenzio pubblico, tanto sui social quanto nella vita vera. Bianca Censori non si è mai esposta sulla questione, non ha mai parlato della storia con West, anzi non ha mai parlato in generale.