Kim Kardashian in bikini sulla spiaggia risponde alle provocazioni dell’ex Kanye West

Fonte: IPA Kim Kardashian: il look animalier che anticipa l’autunno

Kanye West in Italia ha dato scandalo insieme alla (presunta) moglie Bianca Censori. Come l’ha presa Kim Kardashian, ex moglie storica? Il suo bikini sulla spiaggia potrebbe essere un modo per rispondere alle provocazioni. Perché – diciamocelo – nessuno può mettere Kim in un angolo, soprattutto quando si parla di scandali. Su Instagram, ha condiviso degli scatti davvero ad alta seduzione, dopo aver trascorso una vacanza di lusso nelle isole Turks e Caicos.

Kim Kardashian in bikini: così risponde alle provocazioni di Kanye West e Bianca Censori

Kim Kardashian non vuole in alcun modo passare in secondo piano. Perché le notizie su Kanye West e Bianca Censori in Italia hanno fatto – a dir poco – il giro del mondo, tanto che il Daily Mail ha svelato in anticipo l’indagine condotta su di loro da parte della polizia municipale di Venezia, che è poi stata confermata da Il Giornale. Tutti si chiedono: come ha reagito la Kardashian alle provocazioni del suo ex marito?

Fonte: IPA

La vacanza alle isole Turks e Caicos, il bikini mozzafiato su Instagram: costume striminzito, occhiali scuri e look praticamente al naturale. “Paradiso”, ha scritto sui social. Nessun riferimento alla vicenda di cui si è reso protagonista il suo ex marito. Anzi. Pare proprio che non voglia ingigantire la vicenda, almeno con la stampa.

Ha preferito trascorrere le ultime settimane in famiglia, partecipando al concerto di Beyoncé a Los Angeles al SoFi Stadium con la figlia North West, la sorella Khloe Kardashian e la nipote. Il suo desiderio? Far parlare di lei, ma in un modo più positivo e gentile rispetto alle critiche (feroci) riservate all’ex Kanye e alla presunta moglie Bianca Censori.

Kanye West e Bianca Censori: gli scandali in Italia

Per Kanye West e Bianca Censori, questa è stata l’estate degli scandali. Dopo lo scandaloso topless in centro a Milano, precisamente in Via Montenapoleone, rischiano anche di dover pagare per quanto avvenuto a Venezia. In una delle città più romantiche al mondo, infatti, le loro “effusioni” in pubblico non si sono limitate a baci o carezze. Di fatto, sono indagati per atti osceni in luogo pubblico. E tra l’altro sono stati anche banditi dalla compagnia Venezia Turismo Motoscafi.

“L’autista doveva stare attento alla guida e al traffico e non ha visto le oscenità. Se avesse visto quanto successo, avrebbe immediatamente fatto scendere i due e segnalato i trasgressori alle autorità. Ci dissociamo completamente da questi comportamenti”, questa la nota che ha diramato la società per chiarire la posizione. Di certo, scomoda.

D’altra parte, però, è anche vero che sono in molti a essere preoccupati per la vicenda. Prima di tutto, gli amici della nuova compagna di Kanye West, Bianca Censori: la coppia dovrebbe essere sposata, ma nessuno ad oggi ha visto il certificato di matrimonio. Inoltre, stando a quanto rivelato da un insider al Sun, anche la Kardashian non ha “digerito” quanto accaduto. “Disperatamente imbarazzata, così preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca e non sa come spiegherà tutto ai bambini”. Su Instagram, però, ha ceduto alla provocazione. Ma senza commettere gaffe.