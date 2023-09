Kim Kardashian, il trench animalier è il trend di stagione

L'autunno è ormai alle porte, e siamo già alla ricerca di nuovi trend fashion che possano lasciare il segno in vista della prossima stagione. Se siete a corto di idee, Kim Kardashian potrebbe avere qualche consiglio per voi: l'influencer è arrivata al Ritz-Carlton Hotel di New York avvolta in un trench rosso animalier che non è passato inosservato.