Kim Kardashian, è finita la storia con Odell Beckham Jr dopo 6 mesi

Sarebbe giunta al capolinea dopo soli 6 mesi la relazione tra Kim Kardashian e il giocatore di football americano Odell Beckham Jr. Nonostante la recente apparizione della coppia al Vanity Fair Oscar Party 2024, la socialite avrebbe deciso di porre fine alla frequentazione con lo sportivo.

Kim Kardashian: è già finita la storia con Odell Beckham Jr.

Kim Kardashian torna single: sarebbe infatti già giunta al capolinea la frequentazione con Odell Beckham Jr., al quale l’imprenditrice digitale era legata da circa 6 mesi. A riportare la notizia è il Daily Mail, che ha raccolto le confidenze di una fonte vicina alla coppia: “Non si vedono più” ha fatto sapere l’insider al tabloid britannico, non rivelando tuttavia i motivi della rottura.

La notizia ha colto totalmente di sorpresa i fan della coppia: solo la scorsa settimana, infatti, un altro informatore aveva rivelato al magazine Life and Style che a Kim sarebbe piaciuto diventare di nuovo mamma: “Non le dispiacerebbe l’idea di avere un quinto figlio. Magari proprio con Odell”. Kim Kardashian ha infatti già quattro figli con l’ex marito Kanye West: North, 10 anni, Saint, 8 anni, Chicago di 6 anni, e Psalm, 4. Anche Odell ha già un figlio, Zydn, avuto dall’ex fidanzata Lauren Wood.

La relazione tra Kim Kardashian e Odell Beckham Jr.

Le voci di una presunta relazione tra Kim e Odell Beckham Jr. risalgono al settembre 2023, ma solo lo scorso mese i due sono stati avvistati in pubblico per la prima volta. Poco prima del Super Bowl di Las Vegas, infatti, la socialite e lo sportivo hanno trascorso qualche giorno in un lussuoso hotel, presenziando anche al Vanity Fair Oscar Party. Pare anche che Odell avesse intenzione di trasferirsi nella squadra dei Kansas City Chiefs, così da poter stare più vicino a Kim Kardashian, che vive a Los Angeles.

“Odell ha adorato il periodo trascorso nella squadra dei Baltimore Ravens e potrebbe rinnovare con loro, ma ha anche altre opzioni che potrebbero essere più vantaggiose per la sua vita privata. Per il momento lui e Kim stanno bene perché lei ha i suoi spazi e il tempo per fare la mamma, mentre lui continua a giocare. Ma in futuro ad Odell piacerebbe avvicinarsi a lei, perché vede un futuro insieme” aveva fatto sapere una fonte vicina alla coppia. Le aspettative dell’atleta americano, qualora la notizia diffusa dal Daily Mail dovesse essere confermata, potrebbero tuttavia non prendere mai forma.

La vita sentimentale di Kim Kardashian

Prima del flirt con Odell Bekham Jr, Kim Kardashian ha avuto una storia di nove mesi con il comico Pete Davidson. Nonostante la relazione tra i due sembrasse molto seria (con tanto di tatuaggio a suggellare l’amore), si era bruscamente interrotta nell’estate del 2022. In precedenza si era parlato anche di un flirt (mai confermato) con Tom Brady, ex marito di Gisele Bundchen.