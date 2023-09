Kim Kardashian ha un nuovo amore: lo sportivo Odell Beckham Jr

Fonte: IPA Kim Kardashian: il look animalier che anticipa l’autunno

Un nuovo amore per Kim Kardashian: la socialite americana, a cui sono stati attribuiti numerosi flirt dopo la separazione dal secondo marito Kanye West, avrebbe da poco iniziato una frequentazione con un uomo più giovane di lei di alcuni anni. Il fortunato sarebbe il 30enne giocatore di football Odell Beckham Junior, da poco tornato single dopo la fine di una lunga relazione.

Il nuovo amore di Kim Kardashian

Mentre il suo ex marito Kanye West continua a far parlare di sé anche per i look piuttosto particolari sfoggiati con Bianca Censori, Kim Kardashian negli ultimi mesi si è dedicata anima e corpo al lavoro. L’influencer americana, che pure ha spesso fatto parlare per la sua intricata vita sentimentale, sembrava aver accantonato per un po’ le uscite romantiche, preferendo la compagnia dei figli e delle celebri sorelle. Adesso, finalmente, Kim si sarebbe decisa a mettersi di nuovo in gioco, iniziando una frequentazione che Oltreano sta già facendo discutere: la Kardashian si starebbe infatti vedendo con il giocatore di football Odell Beckham Junior.

L0 sportivo, che milita nei Baltimore Ravens, è tornato single da pochissimo dopo la fine della relazione con la modella Lauren Wood, da cui aveva avuto un figlio lo scorso anno. Lui e la socialite di origine armena starebbere ‘uscendo insieme’, come fa sapere il magazine People. E, nonostante i diretti interessati non si siano ancora pronunciati in merito, sono già stati avvistati insieme in diverse occasioni in compagnia di amici comuni.

Chi è Odell Beckham Jr.

Classe 1992, Odell Bekcham Jr. ricopre il ruolo di wide receiver nella squadra dei Baltimore Ravens. Conosciutissimo negli Stati Uniti e considerato uno dei migliori giocatori della National Football League, vanta un palmarés di tutto rispetto e moltissimi riconoscimenti individuali. Non sorprende, quindi, che lo scorso anno abbia siglato un contratto di ben 18 milioni di dollari con la sua attuale squadra.

Lo sportivo è stato a lungo impegnato con la modella e fitness influencer Lauren Wood, che nel 2022 lo ha reso papà del piccolo Zydn. I rumor su una possibile separazione della coppia si erano diffusi dallo scorso inverno, ma diretti interessati non avevano mai confermato. L’indiscrezione sulla nuova relazione con Kim sembrerebbe quindi essere la prova concreta dell’addio tra i due.

Kim Kardashian e la passione per il football

Non è la prima volta che il nome di Kim Kardashian viene accostato a quello di un giocatore di football. Nel 2007, la bella influencer iniziò una relazione con la star dei New Orlans Saints Reggie Bush. La storia, al centro di diverse puntate di Al passo con i Kardashian, terminò nel 2010 a causa dei numerosi impegni lavorativi di entrambi. La scorsa estate, invece, qualcuno ha parlato di un presunto flirt con Tom Brady, ex marito di Gisele Bundchen attualmente impegnato con Irina Shayk. A quanto pare, tuttavia, i due sarebbero però soltanto amici.

Fonte: IPA

L’unica relazione confermata di Kim Kardashian dopo la dolorosa separazione dal secondo marito Kanye West, padre dei suoi quattro figli, è stata quella con il comico Pete Davidson, interrotta nell’estate del 2022 dopo 9 mesi di frequentazione. I due, che sembravano molto uniti ed innamorati, avevano partecipato insieme anche al MET Gala.