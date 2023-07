Tom Brady e Irina Shayk sono una coppia, la reazione di Gisele

Fonte: Getty Images Irina Shayk fa impazzire Cannes: i nude look che lasciano il segno

La calda estate del gossip potrebbe aver finalmente trovato la sua coppia da copertina. Archiviato il matrimonio con la top model Gisele Bundchen, Tom Brady sembra aver trovato la serenità accanto ad un’altra bellissima delle passerelle: Irina Shayk. Alcuni scatti dei due in teneri atteggiamenti sembrano infatti non lasciare spazio a molti dubbi: l’ex giocatore di football e la super modella russa sono una coppia. La notizia, che ha già fatto il giro del mondo, è giunta anche alle orecchie dell’ex moglie di lui, che avrebbe avuto una reazione inaspettata.

Irina e Tom, la nuova coppia

Da una diva delle passerelle all’altra: Tom Brady, legato per anni alla top model brasiliana Gisele Bundchen, è stato immortalato in atteggiamenti inequivocabili con Irina Shayk. Gli scatti pubblicati dal settimanale Page Six sono piuttosto eloquenti: i due si scambiano baci e carezze nella Rolls Royce di lui, mostrandosi complici e sorridenti. Stando al tabloid, l’ex giocatore di football sarebbe andato a prendere Irina all’Hotel Bel-Air di Los Angeles sabato pomeriggio per poi condurla a casa sua. I due sarebbero usciti dall’appartamento solo alle 9:30 del mattino successivo, e Brady avrebbe poi riaccompagnato la modella presso il suo albergo. Prova inconfutabile della liaison? La Shayk indossava gli stessi abiti del giorno precedente.

Secondo alcune indiscrezioni si sarebbe trattato di un colpo di fulmine per la bella Irina: la modella sarebbe rimasta molto colpita da Brady lo scorso giugno, in occasione di un matrimonio in Costa Smeralda a cui entrambi erano stati invitati. E, comprensibilmente, lo sportivo americano non è riuscito a resisterle.

La rezione di Gisele Bundchen

La notizia del flirt ha già fatto il giro del mondo, e a quanto pare non tutti farebbero il tifo per la nuova coppia. L’affidabile TMZ parla infatti di una Gisele Bundchen “per nulla contenta” della relazione del suo ex marito. Legata al giocatore per ben 13 anni e madre dei suoi due figli Benjamin Rein e Vivian Lake (13 e 10 anni), la modella brasiliana probabilmente non si aspettava un nuovo inizio così rapido per il suo compagno storico, o avrebbe preferito vederlo accanto ad una donna meno famosa. Regina incontrastata delle passerelle per anni, la Bundchen potrebbe infatti vivere una certa rivalità con la Shayk, con cui ha spesso condiviso il catwalk.

Dal canto suo, Gisele non ha vissuto benissimo il divorzio lo scorso autunno, definendolo un vero e proprio ‘sogno infranto’. L’ex Angelo di Victoria’s Secret pare più concentrata sulla famiglia, e al momento non circolano gossip sul suo conto. La modella ha infatti trascorso il compleanno in compagnia della sorella e delle due figlie in Patagonia.

La vita sentimentale di Irina Shayk

Anche Irina Shayk è stata legata in passato a celebri uomini dello spettacolo. Se recentemente si è parlato di un presunto flirt con Leonardo Di Caprio, è invece più che confermata la relazione con Bradley Cooper. I due, legati per 4 anni dal 2015 al 2019, hanno anche una bambina, Lea De Seine, e proprio per lei continuano a mantenere ottimi rapporti, tanto che spesso si è parlato di un possibile ritorno di fiamma.

In precedenza, la modella aveva spopolato sulle copertine per la storia d’amore con il campione di calcio Cristiano Ronaldo, al suo fianco dal 2009 al 2015.