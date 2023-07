Gisele Bundchen, con chi ha trascorso il primo compleanno da single

Fonte: IPA “Italy is better”: le vacanze italiane delle star hollywoodiane

Un compleanno da ricordare per Gisele Bundchen. Dopo l’addio al marito Tom Brady lo scorso autunno, la top model brasiliana sembra aver ritrovato il sorriso, e non si è fatta mancare festeggiamenti in grande stile per celebrare i suoi 43 anni. Gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram parlano chiaro: l’ex Angelo di Victoria’s Secret appare serena e sorridente tra vette innevate, paesaggi mozzafiato e golosi pasticcini, dimostrando che non è necessario avere un uomo al prooprio fianco per sentirsi amate.

Con chi ha trascorso il compleanno Gisele

Per spegnere le sue prime 43 candeline, Gisele Bundchen si è concessa una fuga tra le montagne della Patagonia, in Argentina. Al suo fianco, tuttavia, nessun nuovo fidanzato dopo il divorzio dal marito Tom Brady: “Volevo ringraziare tutti quelli che hanno speso qualche minuto del loro tempo per farmi gli auguri e inviarmi vibrazioni positive nel giorno del mio compleanno” ha scritto la top model su Instagram condividendo alcuni scatti dei festeggiamenti. “Mi sento fortunata ad essere circondata da così tanto amore” ha poi aggiunto a corredo del messaggio l’indossatrice.

Nel suo giorno più importante, Gisele ha voluto accanto a sé due splendide donne: la sorella gemella Patricia e la figlia Vivian. La bambina, di soli 10 anni, condivide con la madre un’incredibile somiglianza: le due posano facendo smorfie a favore di camera o scambiandosi tenere carezze immerse nelle bellezze paesaggistiche della Patagonia. E non si può fare a meno di ammirare la sintonia che da sempre contraddistingue il loro rapporto: “Tua figlia sembra te” scrive una fan commentando gli scatti; “Siete meravigliose, che bella famiglia” le fa eco un’altra follower.

A completare lo splendido quadro di un compleanno tutto al femminile, la sorella gemella Patricia, che ha portato con sé la figlia: uno splendido esempio di ‘girl trip’ che abbraccia diverse generazioni e mostra un altro lato di Gisele, quello di una ragazza semplice ancora estremamente legata alle tradizioni e ai valori della famiglia.

La nuova vita di Gisele Bundchen

La famiglia sembra assorbire al momento tutte le energie di Gisele Bundchen. Da quando la modella ha detto addio all’ex giocatore di football Tom Brady, si sta concedendo momenti di svago circondata dall’affetto dei suoi cari in Brasile. Come ha spiegato la stessa diva delle passerelle, accettare la rottura dopo 13 anni di matrimonio e due figli non è stato affatto semplice, e ha rappresentato la ‘morte di un sogno’.

Bellissimi e baciati dal successo, Gisele e Tom avevano rispettivamente 26 e 29 anni quando si sono conosciuti, e non ci è voluto molto per rendersi conto di essere fatti l’uno per l’altra. Col passare degli anni, tuttavia, qualcosa è cambiato, fino alla rottura dello scorso autunno: “Con il passare del tempo, ci siamo resi conto che volevamo cose diverse e abbiamo fatto una scelta. Questo non significa non amare più quella persona. Significa solo che per essere autentici e vivere veramente la vita che si vuole vivere, bisogna avere qualcuno che ci venga incontro nel mezzo. È una danza. È un equilibrio” ha spiegato a Vanity Fair la top model. E l’equilibrio di Gisele, al momento, sembra ruotare tutto intorno ai suoi adorati figli.