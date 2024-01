Fonte: IPA Gisele Bundchen e la mamma Vânia

Lutto per Gisele Bundchen: la mamma Vânia Nonnenmacher è morta a 75 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro. A confermare la scomparsa è stato l’ospedale Moinhos de Vento, che ha rilasciato una dichiarazione: è deceduta domenica 28 gennaio 2024 all’ospedale di Porto Alegre in Brasile, dopo il ricovero d’urgenza di venerdì. Al momento, la supermodella si è chiusa nel suo dolore.

Gisele Bundchen, è morta la mamma Vânia Nonnenmacher a 75 anni

Il legame di Gisele Bundchen con mamma Vânia Nonnenmacher è sempre stato profondo. Cassiera di banca, la Nonnenmacher ha avuto Gisele e la gemella Patricia, Rafaela, Graziela, Gabriela e Raquel. Sui social, nel corso degli anni, la supermodella ha spesso condiviso immagini e ricordi della mamma. Solamente a settembre 2023, su Instagram, Gisele aveva pubblicato delle foto di famiglia, scrivendo: “Sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere”.

Vânia Nonnenmacher ha lottato a lungo contro il cancro. Spirata domenica 28 gennaio 2024, Gisele Bundchen ha parlato di quanto fosse complesso sostenere la sua famiglia durante la malattia. Tutte le figlie hanno cercato di fare del loro meglio, rimanendo al fianco della mamma fino alla fine. Proprio a lei, la Bundchen deve molto, poiché è stata mamma Vânia a iscrivere a un corso per modelle le figlie Gisele, Patricia e Gabriela.

Il legame tra Gisele Bundchen e mamma Vânia

“Sono cresciuta vedendo mia madre fare sempre del suo meglio per dare tutto ciò che poteva a noi figli. Mia madre ha dedicato tutta la sua vita alla sua famiglia e lo ha fatto con tanta grazia”. Queste parole, affidate da Gisele Bundchen in occasione della Giornata Internazionale della Donna, rimandano il ritratto di una persona forte, che è stata sempre al fianco della sua famiglia.

“Lei è il mio eroe. Lei è il motivo per cui credo che una donna sia il nucleo di una famiglia. Posso solo sperare di essere per i miei figli quello che lei è stata e sarà per sempre per noi. La nostra roccia”. Un legame profondo, il loro: “Sarò per sempre grata per tutto ciò che ha fatto mia madre. (…) Ci ha sempre amato, ispirato e impartito lezioni”. Più volte, ha ammesso che i valori con cui è cresciuta hanno avuto un’influenza decisiva nella sua vita di mamma: dall’ex marito Tom Brady, da cui si è separata, ha avuto i figli Benjamin Rein, nato nel 2009 e Vivian Lake, nata nel 2012.

Chi era Vânia Nonnenmacher

Sposata con Valdir Bundchen, professore universitario, Vânia Nonnenmacher ha avuto sei figlie, tra cui Gisele e la sorella gemella Patricia, Rafaela, Gabriela, Graziela e Raquel. La donna ha lavorato a lungo come cassiera di banca a Horizontina, in Brasile, prima di andare in pensione. Ed è stata proprio lei a rendere la figlia Gisele la supermodella che è oggi, iscrivendola a un corso per modelle nel 1993. Secondo GZH, la Nonnenmacher ha lottato a lungo contro il cancro. La figlia Gisele è sempre stata al suo fianco nella battaglia alla malattia: “È stata molto dura per la mia famiglia”, queste le parole affidate durante un’intervista a People nel settembre 2023.