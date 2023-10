Fonte: IPA Irina Shayk, 10 look che hanno fatto la storia (e impazzire tutti)

Non c’è neanche stato il tempo di digerire la notizia che bisogna rimangiarsela. È durato il tempo di un’estate o poco più l’idillio d’amore tra una delle modelle più belle al mondo e uno dei campioni di football più forti di sempre. Irina Shayk e Tom Brady hanno smesso di frequentarsi, non escono più insieme e a nessuno dei due sembra importare più di tanto.

È (già) finita tra Irina Shayk e Tom Brady

Tutto iniziò nell’estate appena conclusasi. Irina Shayk si imbatté casualmente in Tom Brady, entrambi invitati a un matrimonio in Costa Smeralda. Per lei fu colpo di fulmine e lui, naturalmente, non ha potuto resistere a una delle donne più affascinanti del globo. Le bellissime, d’altronde, sono proprio il topo di Brady che, fino a non molto tempo fa, era il marito di Gisele Bundchen.

La coppia ad alto tasso di passionalità fece impazzire la stampa che li colse in auto in atteggiamenti più che intimi, in vacanza a Londra e fuori dalle rispettive dimore newyorkesi. Negli ultimi tempi, però, Irina sta a New York e Tom a Miami e i due non sembrano più intenzionati a corrersi incontro. La fiamma si è estinta così velocemente come si è accesa: i due non stanno più insieme.

“Irina era molto attratta da Tom. Le piaceva uscire con lui e si divertivano a viaggiare per vedersi. – ha raccontato una fonte – Ma alla fine la loro frequentazione è semplicemente svanita nel nulla”. Nessun dramma, però, nessun tradimento, alcun risentimento: “Entrambi hanno sempre numerosi impegni personali e professionali e diventava sempre più difficile trovarsi nella stessa città allo stesso tempo”.

Saranno contenti Bradley e Gisele

Sarà sicuramente lieta della notizia Gisele Bundchen, top model che con Shayk ha condiviso molte passerelle ma non era entusiasta di condividere anche l’ex marito. Bundchen è stata legata a Tom Brady per 13 anni e dal loro matrimonio sono nati Rein e Vivian Lake, 10 e 13 anni, e la modella non era “per nulla contenta” di quanto velocemente l’ex avesse velocemente voltato pagina dopo il divorzio.

Non meno famosi sono gli ex di Irina Shayk. La top model buongustaia annovera niente di meno che Leonardo Di Caprio tra i suoi flirt. Ma la storia più importante è stata quella con l’attore Bradley Cooper: i due sono stati assieme per quattro anni, dal 2015 al 2019, e insieme hanno avuto una bambina, Lea De Seine. Cooper, però, sembra troppo impegnato con la propria vita sentimentale per pensare a quella dell’ex compagna.

L’attore è nel pieno di una love story con un’altra diva delle passerelle, Gigi Hadid, che con Shayk condivide la falcata felina e il gusto per gli uomini. Prima di finire assieme a Cooper, anche Gigi è infatti passata – come come Irina – tra le braccia di Di Caprio. Sono le nuove leve che seguono le orme delle grandi maestre. Insomma, di questi tempi il jet set hollywoodiano sembra una stagione di Beautiful: le coppie si disfano e si ricompongono, chi stava con uno passa con l’altro e viceversa, in un tira e molla che, per il nostro divertimento, speriamo prosegua a lungo.