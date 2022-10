Gisele Bündchen e Tom Brady, amore al capolinea: l’annuncio ufficiale su Instagram

Fonte: IPA Gisele Bündchen e Tom Brady

Le recenti indiscrezioni sulla presunta crisi tra Gisele Bündchen e Tom Brady ora trovano conferma: dopo 13 anni di matrimonio e due splendidi figli, la loro relazione è giunta al capolinea. La top model ha annunciato il divorzio con un messaggio su Instagram, chiedendo riservatezza in un momento così delicato per la sua famiglia.

Gisele Bündchen, l’annuncio dell’addio con Tom Brady

“Con molta gratitudine per il tempo trascorso insieme, io e Tom abbiamo deciso in modo amichevole di divorziare” – ha scritto Gisele Bündchen tra le sue storie di Instagram, in un lungo messaggio con cui ha dato la notizia della fine della sua relazione con Tom Brady – “La mia priorità è sempre stata e continuerà ad essere il bene dei miei figli, che amo con tutto il cuore. Continueremo ad essere genitori insieme e a dare loro tutto l’amore, la cura e le attenzioni che meritano”. Solo qualche giorno fa, i media americani avevano già parlato della crisi tra i due, ma la conferma è arrivata solo ora.

“La decisione di mettere fine ad un matrimonio non è mai facile” – ha poi proseguito la splendida top model – “Ma auguro il meglio a Tom”. È chiaro che tra loro i rapporti sono rimasti abbastanza distesi, soprattutto per il bene dei loro bambini. Lo stesso Brady, in un messaggio che ha anch’egli condiviso su Instagram, ha rivelato: “Siamo arrivati a questa decisione dopo molte considerazioni. È naturalmente doloroso e difficile. Comunque ci auguriamo il meglio l’uno per l’altra, per i prossimi capitoli delle nostre vite che dobbiamo ancora scrivere”. Entrambi hanno poi chiesto ai fan di poter vivere questo momento difficile nel massimo riserbo.

La storia d’amore tra Gisele Bündchen e Tom Brady

Bellissimi e innamorati, Gisele Bündchen e Tom Brady sono una delle coppie più amate di sempre. Il loro matrimonio sembrava andare a gonfie vele, almeno fin quando non era giunta qualche indiscrezione che aveva aperto la strada ai primi sospetti. La splendida supermodella brasiliana e il quarterback hanno iniziato a frequentarsi nel 2006, e tre anni dopo sono convolati a nozze con una meravigliosa cerimonia in California. Ben presto hanno allargato la famiglia: nel 2009 è nato il loro primogenito Benjamin Rein, mentre il 2012 è arrivata la piccola Vivian Lake.

La loro sembrava una di quelle coppie che potevano durare per sempre. Ma qualcosa si è rotto: negli ultimi mesi, Gisele e Tom hanno imboccato strade diverse, giungendo infine alla decisione di separarsi. Secondo alcune voci, il motivo dietro la crisi andrebbe ricercato nella decisione – del tutto inaspettata – di Tom Brady di non rinunciare alla sua carriera. La scorsa primavera, il quarterback aveva infatti annunciato il suo ritiro: il suo pensiero era andato alla moglie, che gli aveva rivelato le sue difficoltà nel vederlo subire duri colpi in campo, ma anche ai figli, che per tanto tempo non avevano potuto godere della sua piena attenzione.

Tuttavia, poche settimane dopo l’atleta aveva annunciato di voler proseguire la sua carriera sportiva. E questo potrebbe aver innescato incomprensioni familiari che, stando ad alcuni rumor, avrebbero infine portato al divorzio. Dopo 13 anni di matrimonio, quindi, la favola d’amore tra Gisele Bündchen e Tom Brady è arrivata al capolinea. Ma l’affetto non è venuto meno, così come il rispetto che entrambi provano l’uno per l’altra, soprattutto nelle vesti di genitori di due splendidi ragazzini.