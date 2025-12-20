Gisele Bundchen di nuovo sposa, matrimonio segreto con Joaquim Valente

Dopo la nascita del primo figlio insieme, la top model Gisel Bundchen e Joaquim Valente sono convolati a nozze in gran segreto, alla presenza di pochi amici e parenti

Matrimonio bis per Gisele Bundchen. La top model brasiliana ha sposato in gran segreto Joaquim Valente. La conferma è arrivata da una fonte vicina allo sportivo: la coppia ha celebrato le nozze all’inizio di dicembre, circondata da un piccolo gruppo di amici e familiari nella loro abitazione. “È emozionato che finalmente si siano sposati dopo aver avuto un figlio insieme”, ha raccontato l’insider.

Il matrimonio segreto di Gisele Bundchen e Joaquim Valente

Il 3 dicembre 2025 resterà una data speciale nella vita di Gisele Bundchen. La top model brasiliana e l’istruttore di Jiu-Jitsu Joaquim Valente si sono sposati a Surfside, in Florida, in una cerimonia intima che ha coinvolto solo pochi amici e familiari, secondo i registri di matrimonio esaminati da People.

La notizia, riportata in anteprima da Page Six, conferma che la Bundchen ha trovato un nuovo equilibrio sentimentale dopo il divorzio dall’ex quarterback NFL Tom Brady, durato dal 2009 al 2022.

Gisele e Joaquim, da sempre una coppia discreta e riservata, si sono giurati amore eterno nella loro abitazione, come riportato da TMZ. Nonostante la popolarità mondiale della Bundchen, questa scelta sottolinea il desiderio di vivere un momento privato e autentico, lontano dai riflettori delle passerelle e dei red carpet.

Un rappresentante dell’indossatrice ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti americani, lasciando spazio al fascino del mistero che spesso circonda la vita privata della modella.

Il matrimonio è arrivato dopo la nascita del primo figlio insieme all’inizio del 2025. Una fonte vicina a Gisele aveva confermato la gravidanza il 28 ottobre 2024, descrivendo la coppia come “felice per questo nuovo capitolo della loro vita”.

Il bambino, un maschietto di cui non si conosce ancora il nome, si unisce ai figli maggiori di Gisele: Benjamin Rein, 15 anni, e Vivian Lake, 12 anni, nati dall’unione con Brady.

La storia d’amore tra Gisele Bundchen e Joaquim Valente

La storia d’amore tra Gisele Bundchen e Joaquim Valente ha radici profonde nella loro amicizia. I due si conoscono dal 2021, ma solo a giugno 2023 la relazione ha preso una piega romantica. “All’inizio erano grandi amici. Lei è molto riservata al riguardo e ha voluto mantenere il riserbo mentre si conoscevano”, ha confidato una persona vicina alla coppia.

La complicità si è rafforzata durante il periodo del divorzio di Bundchen, con Valente che si è rivelato un sostegno prezioso. “È stato di grande conforto per Gisele mentre affrontava il divorzio. È con i piedi per terra, gentile e fonte di ispirazione“, ha dichiarato un insider.

Non è un caso se la coppia abbia scelto Miami come loro base: “Vengono da contesti simili. Hanno entrambi lasciato il Brasile molto giovani e si sono costruiti una vita fantastica negli Stati Uniti. Entrambi amano Miami, ma anche viaggiare, e condividono uno stile di vita sano. Gisele è in un momento fantastico. È felice e si gode la vita. Joaquim è perfetto per lei“.

Queste nozze segnano un nuovo capitolo nella vita di Gisele Bündchen, che ha saputo reinventarsi dopo anni di attenzione mediatica e glamour senza compromessi. La modella, che continua a essere un’icona internazionale, dimostra che la felicità privata può convivere con la vita sotto i riflettori.

Un matrimonio intimo, un bambino appena nato e la serenità accanto a un partner amorevole sono la sua nuova definizione di successo.

