Kendall Jenner, 30 anni col botto (e col nudo)

La top più bella e famosa al mondo ha festeggiato con le sorelle e le amiche più care in un’isola tropicale, regalando ai follower scatti bollenti

Kendall Jenner, 30 anni di pura bellezza: tutto sulla modella più ricca e famosa

La piccolina (e più bella) delle Kardashian-Jenner, Kendall, ha compiuto 30 anni. E in linea con il suo stile, ha scelto di festeggiare su un’isola tropicale, al caldo, in riva al mare, con l’immancabile clan famigliare – sorella Kylie, sorellastre Kim, Khloe e Kourtney e mamma Kris – e le amiche più care, Hailey Bieber con Justin in prima fila.

Tra cena in riva al mare, spettacolo pirotecnico e torte giganti, Kendall è stata travolta dall’amore della famiglia, che le ha dedicato parole dolcissime sui social. Bellissima, ricchissima e viziatissima da mamma e sorelle, Kendall è senza dubbio una ragazza fortunata. Forse un po’ meno in amore – fa quasi strano a dirsi- , visto che non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto, anche l’ultima relazione nota, quella con Bad Bunny, si è conclusa dopo un tira e molla durata qualche anno. Ma Kendall non faticherà certo a trovare una nuova dolce metà.

Nel frattempo, la modella si consola deliziando i follower con scatti del suo week end di compleanno, con tanto di nudo in riva al mare, e festeggia un altro anno di successi professionali: da quasi 10 anni Kendall è infatti tra le modelle più pagate al mondo, ha addirittura scalzato la divina Gisele dalla vetta. Tanto per farle due conti in tasca, già nel 2015, all’esordio della sua carriera di top model, era nella lista delle modelle più pagate di Forbes, con quattro milioni di dollari. Nel 2017 è arrivata in cima alla classifica con 22 milioni, battendo Gisele Bundchen. E nel 2022 era ancora in testa con ben 40 milioni.

Come se non bastasse, Kendall è diventata anche imprenditrice, come le sorelle, specializzandosi nei superalcolici (è da sempre una fan della tequila): nel 2021 ha lanciato il suo marchio di tequila, 818 Tequila. 818 è il prefisso di Calabasas, zona nei dintorni di Los Angeles dove è cresciuta. E da buona donna marketing, negli scatti della sua festa di compleanno non sono mancate bottiglie della sua tequila in primo piano. E la torta? Ovviamente alla tequila. Tanto nessun problema di palloncino: gli unici volavano nell’aria, tra canti e risate.