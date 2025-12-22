Gisele Bundchen, pazzesca a 10 mesi dal parto. Come lei nessuna

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Gisele Bundchen, 45 anni al top: quando la determinazione supera la bellezza

Gisele Bundchen, alias The Midas Queen, The Body, The Hurricane Gisele, solo per citare alcuni dei soprannomi dell’ex regina delle passerelle, una delle supermodelle più famose e iconiche di sempre, che pur avendo detto l’addio alle passerelle dieci anni fa, nel 2015, continua a fare leggenda. Ogni sua apparizione, anche dopo gli “anta” (è classe 1980), anche dopo tre figli, è una visione. Compresa l’ultima, in occasione del cocktail party di Natale all’Ourivesaria, a San Paolo, nel suo Brasile, dove è arrivata fasciata da un abito super aderente dorato, effetto “second skin” che avrebbe messo in crisi qualunque donna normale. Ma non certo The Body, nemmeno a 10 mesi esatti dalla nascita del suo terzo figlio, il primo col nuovo compagno Joaquim Valente, avvenuta a febbraio 2025.

IPA

Gisele, il cigno brasiliano che per sua ammissione è cresciuta con mille complessi (troppo alta, troppo magra, col naso troppo grosso e gli occhi leggermente strabici) ma che si è trasformata nella top model più pagata al mondo, grazie a tanta forza di volontà, determinazione e, ovviamente, un X Factor speciale, che non tutte hanno.

Potremmo stare ore a descrivervi la dieta di Gisele, la fitness routine di Gisele, la beauty routine di Gisele: la verità è che se non nasci Gisele puoi sfiancarti di fitness e mangiare semi di Quinoa quanto vuoi, e starai benissimo e in forma, ma non avrai mail suo corpo. Perché è vero che come ama ripetere: “Il corpo è un tempio e va trattato come tale”, il fatto è che lei ha un tempio, noi una chiesetta di campagna. Ma ci accontentiamo lo stesso, restiamo umili e continuiamo ad ammirarla.

