Gisele Bündchen mamma per la terza volta: “Lei e Joaquim Valente sono felicissimi”

Fonte: IPA Gisele Bündchen

Gisele Bündchen è di nuovo mamma (per la terza volta): è TMZ ad annunciare la nascita del bebè, di cui non si conosce genere e nome. Il nuovo nato è il primo figlio avuto con l’attuale fidanzato Joaquim Valente, dopo l’addio all’ex marito Tom Brady. La top model è già mamma di Benjamin Rein, 14 anni, e di Vivian Lake, 11 anni, avuti con l’ex.

Gisele Bündchen mamma per la terza volta, è nato il primo figlio con Joaquim Valente

La dolce attesa di Gisele Bündchen non è stata annunciata da lei stessa: solamente a ottobre 2024, abbiamo scoperto la gravidanza, anticipata dai tabloid. “Gisele e Joaquim sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente pacifico e amorevole per tutta la famiglia”, aveva rivelato una fonte vicina alla top model a People. E ora, come confermato da TMZ, è nato il terzo figlio, anche se non si conosce la data esatta né il nome. “Gisele è super felice, la mamma e il bambino sono sani”.

Non si conosce il genere del bambino, ma, sempre secondo i tabloid, non lo hanno voluto scoprire nemmeno Gisele e Joaquim fino alla nascita. Solamente pochi giorni fa, per la prima volta in assoluto, non avendo mai parlato pubblicamente della gravidanza, Gisele Bündchen ha condiviso la prima foto con il pancione all’interno di un video su Instagram: “Ricorda: la felicità è un lavoro interiore. Sei l’unica persona che può crearla”.

Il legame tra Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Gisele aveva tutta l’intenzione di mantenere nascosta la gravidanza a lungo e ci è (quasi) riuscita. “Farlo stava iniziando a essere una sfida”, aveva rivelato un insider ai tempi. Lei e Joaquim Valente si frequentano dal 2023: con l’istruttore di Jiu-Jitsu, ha ritrovato il sorriso e un nuovo equilibrio, tanto che oggi è mamma per la terza volta a poco più di due anni dall’addio all’ex marito Tom Brady, da cui si è separata. La coppia non si è solo sforzata di mantenere “segreta” la gravidanza, ma hanno scelto di mantenere un profilo basso durante i primi mesi della loro relazione: si stanno godendo questo amore lontani dalle luci dei riflettori, che talvolta possono essere fin troppo accecanti.

Gisele e Joaquim sono genitori (super) orgogliosi insieme. Per la Bündchen, essere mamma è il ruolo più importante della sua vita. “Se sento qualcuno dire, ‘È solo una mamma’, mi fa arrabbiare. Essere ‘solo una mamma’ è il fondamento di tutto. Essere ‘solo una mamma’ assicura che i nostri figli abbiano le basi e il supporto di cui hanno bisogno per avere successo non solo sul lavoro ma anche nella vita. Milioni di ‘solo mamme’ sono impegnate a crescere futuri uomini e donne che un giorno influenzeranno il mondo in modi positivi o negativi. La nostra cultura ama trattare il multitasking quotidiano che le donne svolgono come qualcosa di prevedibile. Non lo sono. Ci sono molte madri là fuori che rendono tutto possibile e tutto accade, e penso che siano fantastiche”.