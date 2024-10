Gisele Bündchen è in dolce attesa: è il terzo figlio per la top model, il primo insieme al nuovo compagno Joaquim Valente

Fonte: Getty Images Gisele Bündchen

Gisele Bündchen, la meravigliosa top model, è incinta del terzo figlio a 44 anni, il primo con il fidanzato Joaquim Valente, con cui fa coppia fissa da giugno 2023. A confermarlo è stata una fonte vicina alla top model: per la Bündchen, è il terzo bebè in arrivo, dopo la nascita di Benjamin Rein e Vivian Lake, avuti con l’ex marito Tom Brady. Che naturalmente è stato informato della dolce attesa prima dell’ufficialità della notizia (ma non è mancato un post criptico sui social).

Gisele Bündchen è incinta del terzo figlio, il primo con Joaquim Valente

“Gisele Bündchen e Joaquim Valente sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia”, ha detto una fonte vicina alla top model a People in una dichiarazione. La coppia è stata vista per la prima volta insieme a novembre 2022, ma inizialmente avevano smentito una relazione sentimentale. Il loro amore si è consolidato nel tempo, fino alla conferma nel febbraio del 2024: la Bündchen e Valente stanno insieme da giugno 2023.

Pochi mesi fa, un insider ha detto che la top model è sbocciata dopo la separazione dall’ex marito Tom Brady, che è stato informato della gravidanza prima di condividerla con il pubblico. “Gisele è sicura e felice”. Inizialmente, Gisele e Joaquim erano grandi amici. “Ci stanno andando piano, lei è molto riservata a riguardo e voleva tenerlo segreto mentre si conoscevano”. Brady e la Bündchen, invece, si sono separati a ottobre 2022, dopo 13 anni di matrimonio e due figli.

La reazione dell’ex marito Tom Brady

L’annuncio della gravidanza è una delle tante pagine del nuovo capitolo della vita della top model. Dopo essersi separata dall’ex marito, si è trasferita a Miami e ha dovuto affrontare un periodo difficile, legato alla scomparsa dell’amatissima mamma. Al momento, la Bündchen sarebbe al quinto o sesto mese di gravidanza, riporta TMZ. E, naturalmente, prima che tutto diventasse di dominio pubblico, la Bündchen aveva informato il suo ex marito e i due figli di essere in dolce attesa.

Dopo che si è diffusa la notizia, Tom Brady ha condiviso una canzone criptica sul cambiamento su Instagram: “Oh, specchio nel cielo, cos’è l’amore? Può il bambino dentro il mio cuore elevarsi? Posso navigare attraverso le mutevoli maree dell’oceano? Posso gestire le stagioni della mia vita?”, alla stories ha aggiunto tre cuori, proprio sopra il testo della canzone.

L’assenza al Victoria’s Secret Show 2024

Molte top model e angeli del passato sono tornate per il Victoria’s Secret Show 2024, ma non Gisele Bündchen, la cui assenza è stata decisamente notata. Il motivo potrebbe essere ricondotto alla gravidanza? Non proprio, perché la Bündchen, contattata dall’organizzazione, aveva declinato l’offerta, citando appunto il suo ritiro dalle passerelle, come aveva rivelato in un’intervista a O Globo. “Non ho mai detto che mi sarei ritirata, solo che non avrei più sfilato. Non smetterò mai di lavorare. Il mio desiderio è continuare a creare fino al giorno in cui morirò. Amo la creatività che è dentro di me, voglio imparare cose nuove”.