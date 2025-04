Val Kilmer, l’ultimo post prima di morire travestito da Batman: “Sono pronto”

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Val Kilmer, da Iceman a Jim Morrison e Batman: i suoi ruoli indimenticabili

Val Kilmer è stato un attore talentuoso e versatile, amatissimo dai grandi registi – Francis Ford Coppola, Oliver Stone – che vedevano in lui bravura dedizione e una professionalità rara (per immedesimarsi nel ruolo di Jim Morrison nei Doors imparò a memoria tutte le canzoni e le poesie di Jim Morrison, frequentò per un anno i locali in cui suonava e parlò ore e ore con tutti i suoi amici). Nella sua lunga carriera, prima di ammalarsi prematuramente – aveva solo 55 anni quando gli diagnosticarono un cancro alla gola – , Kilmer è passato dalle commedie ai thriller, dalla fantascienza ai biopic al western e al fantasy dimostrando di saper e poter vestire benissimo pelli diverse. Ma per il grande pubblico resterà sempre uno dei Batman più amati del Cinema (sicuramente il più amato da Bob Kane, papà di Batman).

Sarà per questo che nelle ultime settimane, ormai quasi allettato e senza più forze, come hanno raccontato ai media i famigliari, con il suo fisico un tempo forte e muscoloso ormai spossato dalle cure contro il cancro che lo affliggeva dal 2014, Val si divertiva a scherzare con i follower rivestendo i panni del supereroe che gli aveva portato così tanta fortuna.

L’ultimo post dell’attore prima della sua morte, datato 23 febbraio, lo vede a casa sua, circondato dai suoi quadri, mentre si rivolge ai fan. Nella clip, condivisa con i suoi 645.000 follower su Instagram, l’attore dichiara di essere “pronto” prima di afferrare una maschera di Batman e indossarla per l’ultima volta nella sua vita.

“È passato un po’ di tempo”, scherza mentre si trasforma nel personaggio, prima di voltarsi verso la telecamera per un’ultima occhiata. Vogliamo pensare che Val abbia indossato davvero la sua maschera iconica e sia partito per una nuova incredibile missione. A noi restano in eredità le sue memorabili interpretazioni, che manterranno vivo il suo ricordo e lo renderanno immortale. Come Batman.