Addio a Val Kilmer: l’amore per Angelina Jolie, che non è mai riuscito a dimenticare

Se n’è andato a 65 anni, stroncato da una polmonite, Val Kilmer: la notizia è stata diffusa dalla figlia Mercedes al New York Times. L’attore di Hollywood aveva dato il volto a Jim Morrison e Batman, ed era stato anche coprotagonista con Tom Cruise in Top Gun. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, contro il quale ancora combatteva.

Val Kilmer, l’amore mai dimenticato per Angelina Jolie

Era il settembre del 2003 quando sut set di Alexander, il celebre film di Oliver Stone sulla vita di Alessandro Magno, si incontrano Val Kilmer e Angelina Jolie. Con l’attrice, che l’anno dopo si sarebbe innamorata di Brad Pitt sul set di Mr. & Mrs. Smith, nacque immediatamente un feeling, i cui dettagli vennero raccontati proprio dallo stesso attore nella sua biografia risalente al 2021 dal titolo I’m Your Huckleberry: A Memoir.

Val Kilmer ai tempi descrisse Angelina Jolie come “probabilmente la più profonda e seriosa” delle sue amanti. “Non vedevo l’ora di baciarla“, si legge nel libro, dove l’attore raccontava anche un aneddoto avvenuto durante le riprese di Alexander, dove i due divi interpretavano il padre e la madre del protagonista, Filippo e Olimpiade. “Andai dal regista e gli chiesi di aggiungere dei flashback dove i nostri due personaggi si innamoravano. In parte stavo scherzando, ma Stone non colse il mio umorismo”.

Una vera e propria sbandata quella dell’attore per la collega, che non ha mai veramente dimenticato, nonostante fossero passati diversi anni dalla fine della loro relazione: “Quando la gente mi chiede com’è Angelina, rispondo che è come le altre donne e le altre superstar. Solo, di più“.

Già nel 2017 l’attore aveva lasciato intendere che tra lui e Angelina c’era stato qualcosa, ma non era andato oltre. Aveva solo raccontato un episodio: “Una volta Angelina mi ha dato un passaggio con il suo jet. Le ho fatto la sorpresa si farglielo trovare pieno di gardenie”.

Le relazioni celebri di Val Kilmer

Una delle storie d’amore più importanti fu quella con la collega Joanne Whalley, conosciuta sul set del film Willow. I due si sposarono nel marzo del 1988 e hanno avuto due figli: Mercedes (1991) e Jack (1995). I due divorziarono nel 1996.

Tante poi le storie con alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo: da Cindy Crawford a Daryl Hannah. “Dio sa se non ho sofferto per amore. Ma Daryl è stata la più dolorosa di tutte”, aveva confessato l’attore. Senza dimenticare l’amore per Cher, uno dei più intensi nella vita dell’attore e della cantante. “Non ho mai conosciuto nessuno come lui. È esasperante e isterico. Emozionante e divertente, e non fa quello che fanno gli altri”, aveva dichiarato a People l’artista.

“Val era uno spirito libero, pronto a spingere all’estremo ogni confine esistente. Abbiamo passato del tempo meraviglioso insieme, ma ci sono stati momenti meno idilliaci. Eravamo entrambi maschi alfa”, aveva raccontato Cher. “All’epoca, siamo diventati amici. Eravamo capaci di ridere per le stesse cose, e ci è voluto del tempo prima che la relazione portasse ad altro”.

I due si conobbero nel 1981 a una festa di compleanno: lui aveva 22 anni, lei 30, e il loro legame è rimasto indissolubile fino a oggi, tanto che la cantante dichiarò: “L’ho amato molto, e ancora lo amo“.